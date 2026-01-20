Crime Katha: लव मैरिज, शक और साजिश... शादी के 4 महीने बाद पत्नी की गला दबाकर हत्या, हैरान कर देगी कत्ल की वजह

Husband Kills Wife in Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला हत्या का मामला सामने आया है. जहां महाराजपुर इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि आरोपी की शादी को अभी महज चार महीने ही हुए थे और ये लव मैरिज थी. इस वारदात की पूरी कहानी हैरान करने वाली है.

चार महीने पहले हुई थी लव मैरिज

श्वेता सिंह और सचिन सिंह की शादी चार महीने पहले कोर्ट में हुई थी. यानि ये कोर्ट मैरिज थी. दोनों फतेहपुर जिले के रहने वाले थे और लंबे समय दोनों का एक-दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिवार उनके इस रिश्ते के खिलाफ था. लेकिन घरवालों के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य चल रहा था. लेकिन धीरे-धीरे दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ता चला गया.

शादी के बाद बदली जिंदगी

शादी के बाद सचिन और श्वेता पहले कुछ समय गुजरात में रहे. फिर वहां से लौटने के बाद दोनों कानपुर आ गए और महाराजपुर इलाके में किराए का कमरा ले लिया. सचिन ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाने लगा. दोनों एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रहने लगे, जहां आसपास कई छात्र भी किराए पर रहा करते थे. यही माहौल आगे चलकर उन दोनों के बीच विवाद की बड़ी वजह बन गया.

शक ने बिगाड़े रिश्ते

पुलिस की पूछताछ में सचिन ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र को लेकर शक होने लगा था. उसका आरोप था कि जब वह ऑटो चलाने बाहर जाता था, तब श्वेता अन्य युवकों से बातचीत और मेलजोल बढ़ा रही थी. इस बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे. श्वेता इन आरोपों से इनकार करती थी, लेकिन सचिन का शक और गहरा होता चला गया.

विवाद की रात क्या हुआ?

शुक्रवार रात सचिन अचानक काम से जल्दी घर लौट आया. उसने कमरे की खिड़की से अंदर झांककर देखा तो श्वेता दो इंजीनियरिंग छात्रों के साथ पलंग पर लेटी हुई थी. यह नजारा देखकर उसने आपा खो दिया. उसका खून खोल रहा था. इसके बाद कमरे के अंदर जमकर विवाद हुआ. शोर-शराबा इतना बढ़ गया कि आसपास के लोगों को भी इस बात की भनक लग गई.

मारपीट के बाद पुलिस तक पहुंचा मामला

सचिन का आरोप है कि विवाद के दौरान श्वेता ने उन युवकों से उसकी पिटाई भी करवाई. किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. सभी को थाने ले जाया गया. थाने में काफी देर तक पूछताछ हुई. बाद में सचिन ने आपसी समझौते की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों को छोड़ दिया. इसके बाद श्वेता और सचिन अपने घर लौट आए.

घर लौटने के बाद फिर हुआ झगड़ा

थाने से घर लौटने के बाद भी उन दोनों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ था. सचिन के मुताबिक, श्वेता ने उस पर दबाव बनाया कि वह पकड़े गए युवकों को छुड़वाने में मदद करे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया था. कहासुनी धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गई. दोनों के बीच गुस्सा और तनाव चरम पर पहुंच गया.

गुस्से में उठाया खौफनाक कदम

पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान सचिन अपना आपा खो बैठा. गुस्से में उसने श्वेता का गला दबा दिया. कुछ ही देर में श्वेता की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. जब सचिन को अहसास हुआ कि पत्नी की जान जा चुकी है, तो वह घबरा गया. कमरे में लाश पड़ी रही और आरोपी मानसिक दबाव में आ गया.

खुद थाने पहुंचा आरोपी

हत्या के बाद सचिन ने भागने के बजाय खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया. इसके बाद वह सीधे थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. तुरंत एक टीम आरोपी के बताए पते पर भेजी गई.

कंबल में लिपटी मिली लाश

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे में श्वेता की लाश कंबल में लिपटी हुई मिली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए और आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी गई.

इलाके में डर का माहौल

घटना के बाद महाराजपुर इलाके में दहशत का माहौल है. पड़ोसी और आसपास रहने वाले छात्र इस घटना से स्तब्ध हैं. लोगों का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े की आवाजें आती थीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा. पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है.

आरोपी से पूछताछ जारी

फिलहाल, कानपुर पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. आरोपी के बयान, कॉल डिटेल और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. यह घटना रिश्तों में शक और अविश्वास के खतरनाक परिणामों को दिखाती है. लव मैरिज हो या अरेंज, संवाद की कमी और गुस्सा कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है.

