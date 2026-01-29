scorecardresearch
 
ट्वीट से हादसे तक... महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के प्लेन क्रैश की पूरी कहानी

महाराष्ट्र के लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश की कहानी बेहद हैरान करने वाली है. इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. जिनका जवाब मांगा जा रहा है. लियरजेट 45 का इतिहास इतना खराब भी नहीं रहा कि उस शक किया जाए. जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी और भारत में नेताओं की प्लेन क्रैश में मौतों का विस्तृत विश्लेषण.

इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया (फोटो-ITG)

18 जनवरी, 2024 को अजित पवार ने एक ट्वीट किया था, 'जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से सफ़र करते हैं और हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर स्मूदली लैंड करता है तो समझ जाइए कि पायलट महिला है.'

मगर अफसोस जिस लियर जेट 45 प्लेन से अजित पवार सफर कर रहे थे, उसमें महिला पायलट शाम्भवी पाठक मौजूद तो थीं लेकिन को पायलट के तौर पर. जबकि प्लेन का पूरा कंट्रोल मेन पायलट कैप्टन सुमित कपूर के पास था. 2024 के इसी जनवरी के महीने में पता नहीं अजित पवार ने क्या सोच कर ये ट्वीट किया था. लेकिन उनके उस ट्वीट के ठीक 2 साल 10 दिन बाद सचमुच उनका प्लेन स्मूदली लैंड नहीं कर पाया और क्रैश हो गया.

28 जनवरी 2025, सुबह 8 बजकर 10 मिनट 
छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई
वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चार्टर्ड फ्लाइट लियर जेट 45 मुंबई एयरपोर्ट से सुबह ठीक 8 बजकर 10 मिनट पर महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है. प्लेन में अजित पवार के अलावा उनका एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और दो पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक सवार थे. 9 सीटों और 2 इंजन वाला ये प्लेन एक बार में 3700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है. 

मुंबई एटीसी से क्लियरेंस मिलते ही विमान सुबह ठीक 8 बजकर 10 मिनट पर रनवे छोड़ देता है. बारामती तक की 250 किलोमीटर की दूरी लगभग 40 मिनट में पूरी होनी थी. वजह ये थी कि बारामती के आसपास पहाड़ियां हैं. मुंबई से जब प्लेन ने उड़ान भरी तभी ये साफ हो गया था कि बारामती और पुणे दोनों ही जगह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है.

प्लेन बिना किसी रुकावट के उड़ते हुए अब बारामती के करीब पहुंच गया था. रनवे सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था. एटीसी यानि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लियर जेट 45 के पायलट के बीच अब भी संपर्क बना हुआ था. एटीसी ने प्लेन को रनवे नंबर 29 पर उतरने की इजाजत दे दी थी. लेकिन ठीक 6 किलोमीटर पहले जब प्लेन काफी नीचे उड़ान भर रहा था. तभी पायलट ने रनवे नंबर 29 पर प्लेन को उतारने की बजाय प्लेन का रुख मोड़ दिया. शायद वजह ये थी कि पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था. अब पायलट ने लैंडिंग की दूसरी कोशिश की. 

इस बार प्लेन का रुख रनवे नंबर 11 की तरफ था. शायद पायलट रनवे 11 पर प्लेन को उतारना चाहता था. लेकिन रनवे तक पहुंचने से पहले ही अचानक हवा में ही प्लेन लड़खड़ाने लगता है और एयरपोर्ट के करीब एक गांव के नजदीक खेत में जा गिरता है. प्लेन के गिरते ही आग और काले धुएं का एक गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई देता है. सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ठीक प्लेन क्रैश के वक्त की ही हैं और एक शख्स इस प्लेन क्रैश का गवाह है जिसने अपनी आंखों से प्लेन को गिरते देखा.

हर विमान हादसे की तरह इस विमान के गिरते ही फ्यूल टैंक में आग लग चुकी थी. प्लेन में सवार किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला. अजित पवार समेत प्लेन में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. इनमें पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शाम्भवी पाठक भी शामिल थीं. कैप्टन सुमित कपूर जो इस चार्टेर्ड प्लेन को उड़ा रहे थे वो एक बहुत ही सीनियर पायलट थे. प्लेन उड़ाने का 16 हजार घंटे का एक्सपिरियंस था उन्हें. इससे पहले वो कई नामी एयरलाइंस में भी प्लेन उड़ा चुके थे. जबकि को पायलट शाम्भवी पाठक को भी प्लेन उड़ाने का 15 सौ घंटे का तजुर्बा था.

कैप्टन सुमित कपूर के बेटे भी इसी वेंचर्स लिमिटेड के प्लेन के पायलट हैं. कंपनी के मालिक के मुताबिक प्लेन उड़ान के लिए पूरी तरह फिट था. अब सवाल ये है कि 16 साल पुराना ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ? हादसे की वजह क्या थी? एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्लेन क्रैश तकनीकी खामियों के चलते नहीं हुआ. इसकी संभावना सिर्फ एक फ़ीसदी है. वजह ये है कि इस प्लेन में दो इंजन थे. दोनों इंजन एक साथ फ़ेल हो जाए ऐसा कभी होता नहीं है.

तो फिर हादसे की क्या वजह रही? एक्सपर्ट की मानें तो इसकी दो ही वजह है. पहला विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट को रनवे दिखाई ना देना और दूसरा कम विजिबिलिटी के चलते प्लेन को मोड़ने की कोशिश के दौरान प्लेन पर से कंट्रोल खो देना. ठीक इसी कंपनी का ऐसा ही प्लेन 14 सिंतबर 2023 को मुंबई एयरपोर्ट के करीब क्रैश कर गया था. उस दिन भी लो विजिबिलिटी थी और बारिश हो रही थी.

लिय़रजेट 45 प्लेन की कहानी
पूरी दुनिया में लिय़रजेट 45 के 248 प्लेन हैं. ये प्लेन एक अमेरिकी कंपनी बॉम्बाडियर ने पहली बार 7 अक्तूबर 1995 को बनाया था. तीन साल बाद ही इस कंपनी का प्लेन क्रैश कर गया था. ये हादसा अमेरिका में हुआ था. लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई थी. इसके बाद से लिय़रजेट के कुल पांच प्लेन अब तक क्रैश कर चुके हैं. 2017 में बॉम्बाडियर कंपनी ने लियरजेट प्लेन का प्रोडक्शन बंद करने का एलान कर दिया था. इस प्लेन की आखिरी डिलिवरी 2012 में की गई थी. लियरजेट 45 के एक प्लेन की कीमत 80 से सौ करोड़़ के बीच है. अमूमन ये प्लेन लोग प्राइवेट या चार्टर्ड प्लेन के तौर पर किराए पर लेते हैं. दो घंटे की उड़ान का किराया आठ से दस लाख रुपये है. वीएसआर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के पास कुल सात प्लेन है, जिनमें से एक क्रैश हो गया.

फिलहाल, डीजीसीए यानी डायरेक्ट्रेट जनरल सिविल एविएशन ने हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. उम्मीद है कि अगले दो-तीन दिनों में शुरूआती रिपोर्ट आ भी जाएगी.

नया नहीं है प्लेन क्रैश का सिलसिला
अजित पवार से पहले भी कई नेताओं की जान प्लेन क्रैश में जा चुकी है. संजय गांधी, माधव राव सिंधिया, वाइएसआर रेड्डी, दोरजी खांडू, जीएमसी बालयोगी, जनरल बिपिन रावत, विजय रुपाणी और अब अजित पवार. हमारे देश के ये वो नेता हैं जिन्हें हवाई जहाज खा गया. ये सभी नेता किसी बड़े जहाज में, किसी चार्टर्ड में, किसी चौपर में या किसी ट्रेनिंग ग्लाइडर में सवार थे जब ये हादसा हुआ. आजाद हिंदुस्तान के जिस पहले प्लेन क्रैश ने पूरे देश को सोगवार कर दिया था वो दिल्ली में हुआ वो विमान हादसा था जिसमें संजय गांधी की मौत हो गई थी.

प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत
बात 46 साल पुरानी है. संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का शौक था. तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं. 23 जून 1980 की दोपहर संजय गांधी सफदरजंग के दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए Pits S2A विमान को उड़ा रहे थे. करीब 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद संजय गांधी हवा में ही एरोबेटिक स्टंट्स यानि कलाबाजियां कर रहे थे. हवा में जाने के ठीक 12 मिनट बाद अचानक प्लेन का इंजन फेल हो जाता है. इंजन फेल होते ही संजय गांधी का प्लेन पर कंट्रोल नहीं रह पाता. इसके बाद प्लेन हवा में लहराता हुआ अशोका होटल के ठीक पीछे जमीन पर नीम के एक पेड़ से टकरा जाता है. प्लेन में संजय गांधी के अलावा उनके इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे. हादसे में दोनों की मौत हो जाती है. संजय गांधी का शव प्लेन के मलबे से करीब 4 फीट दूर मिला था. बाद में उनका शव राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया. हादसे की खबर सुनते ही इंदिरा गांधी खुद एंबुलेंस से अस्पताल पहुंची. तब संजय गांधी महज 33 साल के थे और कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस के महासचिव बने थे.

प्लेन क्रैश में माधव राव सिंधिया की मौत
संजय गांधी की मौत के 21 साल बाद 2001 में कांग्रेस के एक और बड़े नेता माधव राव सिंधिया की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. 30 सितंबर 2001 को एक चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए माधव राव सिंधिया दिल्ली से कानपुर जा रहे थे. 8 सीटर चार्टर्ड प्लेन में 8 लोग ही सवार थे. इनमें माधव राव सिंधिया के अलावा उनके निजि सचिव, 2 पायलट और चार पत्रकार थे. सिंधिया के साथ प्लेन में सवार इन चार पत्रकारों में से दो पत्रकार रंजन झा और गोपाल बिष्ट आजतक के थे. बाकी दो पत्रकार अंजू शर्मा और संजीव सिन्हा थे. दिल्ली से ये चार्टर्ड प्लेन दोपहर 12 बजकर 49 मिनट पर उड़ा था. उस दिन कानपुर और उसके आसपास तेज बारिश हो रही थी और मौसम खराब था. कानपुर से पहले ही मैनपुरी जिले के करीब भैसरोली गांव में अचानक प्लेन लहराता हुआ खेतों में जा गिरा. खराब मौसम और तकनीकी खराबी के चलते प्लेन क्रैश कर गया था. हादसे के बाद प्लेन के एक हिस्से में आग लग गई. ज्यादातर शव बुरी तरह झुलस चुके थे. सिंधिया के शव की पहचान उनके जूतों और गले में मां दुर्गा के सोने के लॉकेट से हुई.

संजय गांधी से लेकर अजित पवार तक... भारत में नेताओं के विमान हादसे: 

03 मार्च 2002
लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले से एक हेलीकॉप्टर में हैदराबाद लौट रहे थे. खराब मौसम के चलते चॉपर कैकालूर के पास नारियल के एक पेड़ से जा टकराया. इस हादसे में बालयोगी समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई.

02 सितंबर 2009 
आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से चित्तूर जा रहे थे. उन्होंने 2 सितंबर 2009 की सुबह 8 बजकर 38 मिनट पर हैदराबाद के बेगमपेट से उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही खराब मौसम की वजह से नल्लामल्ला के जंगलों में एटीसी से उनका संपर्क टूट गया. तब जंगल में घने बादल छाए थे. अगले 25 घंटे तक हेलीकॉप्टर को ढूंढा गया. आखिरकार वायुसेना ने 25 घंटे बाद 3 सितंबर की सुबह करनूल के पास एक पहाड़ी पर चॉपर का मलबा ढूंढ निकाला. चॉपर में कुल 5 लोग सवार थे. सभी की मौत हो गई थी.

30 अप्रैल 2011 
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू पवन हंस के हेलीकॉप्टर से तवांग से ईटानगर जा रहे थे. चॉपर में दोरजी के साथ चार और लोग सवार थे. उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर लापता हो गया. चार दिनों तक लंबा सर्च ऑपरेशन चला. आखिरकार चार दिन बाद चार मई 2011 को पश्चिम कामेंग डिस्ट्रिक्ट में चॉपर का मलबा और 5 लाशें मिली, जिनमें मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की लाश भी शामिल थी.

08 दिसंबर 2021 
देश के पहले सीडीएस यानि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से सुलुर आर्मी बेस से वेलेंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे. इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे. लैंडिंग से ठीक पहले घने कोहरे और बादल के चलते पायलट को सामने पहाड़ दिखाई नहीं दिया और चॉपर पहाड़ी से जा टकराया. 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. एक अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा थे. लेकिन 8 दिन बाद अस्पताल में उनकी भी मौत हो गई थी.

12 जून 2025
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी अपनी बेटी से मिलने अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे. वो एयर इंडिया के एक विमान से सफर कर रहे थे. इस विमान में विजय रुपाणी के अलावा 242 मुसाफिर सवार थे. लेकिन प्लेन टेकऑफ करने के दो मिनट के अंदर अंदर रनवे के करीब ही एक हॉस्टल पर जा गिरा. इस हादसे में विजय रुपाणी समेत 241 लोगों की मौत हो गई. 1 इकलौता मुसाफिर करिश्माई तौर पर जिंदा बच गया.

(महाराष्ट्र से ओंकार वाबले, ऋत्विक भालेकर, अभिजीत करांडे और दिल्ली से मनीषा झा के साथ सुप्रतिम बनर्जी का इनपुट)

---- समाप्त ----
