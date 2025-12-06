scorecardresearch
 
जुबीन गर्ग डेथ मिस्ट्री: 12 दिसंबर को दाखिल होगी चार्जशीट, असम पुलिस करेगी बड़ा खुलासा

जुबीन गर्ग की मौत पर चल रही जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. CID ने साफ कर दिया है कि 12 दिसंबर को इस बहुचर्चित मौत मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. अब तक 7 गिरफ्तारियां और 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ हो चुकी है.

मशहूर गायब जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत की जांच CID कर रही है. (File Photo: ITG)
असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच पूरी हो चुकी है. असम पुलिस ने शनिवार को साफ कर दिया कि इस सनसनीखेज मामले में 12 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की जाएगी. यह जानकारी CID के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने गुवाहाटी में दी है. इस केस में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ हो चुकी है. 

स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना काम पूरा कर लिया है.इस केस की तमाम डिटेल्स अब चार्जशीट में रखी जाएंगी. उन्होंने कहा कि चार्जशीट CID केस नंबर 18/2025 में दाखिल की जाएगी, जो जुबीन गर्ग की मौत के बाद राज्य भर में दर्ज हुई करीब 60 FIR के बाद दर्ज किया गया था.

उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों और दूसरी गतिविधियों से जुड़े अलग केस CID केस नंबर 19/2025 के तहत दर्ज हैं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है. इन मामलों को भी अलग-अलग एंगल से खंगाला जा रहा है. जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते वक्त हुई थी. वह वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2025 में हिस्सा लेने के लिए गए थे. 

जुबिन गर्ग की मौत के बाद पूरे असम में हलचल मच गई थी. 26 नवंबर को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम विधानसभा में बयान दिया था कि सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय जुबीन गर्ग की मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि यह एक हत्या का मामला है. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जांच एजेंसियों की सक्रियता तेज हो गई थी. इस मामले में जुबिन गर्ग के कई करीबी गिरफ्तार किए गए हैं.

इनमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चीफ ऑर्गनाइज़र श्यामकानु महंता, सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंड मेंमबर शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंता, उनके कजिन असम पुलिस DSP संदीपन गर्ग और उनके दो PSO नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य का नाम शामिल है. सिंगापुर पुलिस भी जुबीन गर्ग के कथित तौर पर डूबने की घटना की अपनी अलग जांच कर रही है. 

17 अक्टूबर को SPF ने बयान जारी कर कहा था कि शुरुआती जांच में मौत में किसी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं. पूरी जांच में तीन महीने और लग सकते हैं. इसके बाद रिपोर्ट स्टेट कोरोनर को सौंपी जाएगी. अब असम CID की चार्जशीट से यह साफ होने की उम्मीद है कि जुबीन गर्ग की मौत के पीछे असली साजिश क्या थी. इस पूरे मामले में कौन-कौन जिम्मेदार है.

