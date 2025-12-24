सगाई, 'अफेयर' और हत्या... प्रेमिका संग मंगेतर को मारा, सबूत मिटाने के लिए जलाया शव

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक शख्स, उसकी प्रेमिका और प्रेमिका की मां ने मिलकर एक 18 साल की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि पहले गला घोंटकर जान ली गई और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान शालिमुनिश के रूप में हुई है. वो बलरामपुर के लालडीह हुसैनाबाद ग्रांट इलाके की रहने वाली थी. कुछ महीने पहले उसकी सगाई पड़ोसी जिले गोंडा के छपिया निवासी इमरान से हुई थी. लेकिन इससे पहले की दोनों की शादी होती, यह रिश्ता एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया.

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सगाई के बाद इमरान का सोशल मीडिया के जरिए एक अन्य महिला सकीना से संपर्क हो गया. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. जब शालिमुनिश को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए.

पुलिस का कहना है कि इसी विरोध के बाद शालिमुनिश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई. मंगलवार को सकीना ने शालिमुनिश को अपने घर बुलाया. वहां इमरान पहले से मौजूद था. आरोप है कि दोनों ने मिलकर शालिमुनिश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.

पुलिस के अनुसार, इमरान, सकीना और उसकी मां ज़ैनब ने शव पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, ताकि सच्चाई सामने न आ सके. लेकिन जांच में जल्द ही पूरा मामला उजागर हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर इमरान, सकीना और ज़ैनब को गिरफ्तार कर लिया है.

