scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शाहजहांपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग का शक, महिला समेत 4 गिरफ्तार

शाहजहांपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है. इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को शक है कि पैसे और शादी का लालच देकर धर्म बदलवाया जा रहा था, जिसके पीछे विदेशी फंडिंग की कड़ी भी जुड़ सकती है.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त कार्रवाई के बावजूद धर्मांतरण जारी है. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त कार्रवाई के बावजूद धर्मांतरण जारी है. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म बदलवाने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. इसमें बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि रविवार को धर्मांतरण की सूचना मिलने पर रोजा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में छापा मारा गया. मौके पर एक बड़े कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी. कार्यक्रम स्थल पर ईसाई धार्मिक चिह्न मौजूद थे. वहां ईसाई समुदाय के लोगों के साथ-साथ हिंदू महिलाएं और बच्चे भी मौजूद पाए थे. पुलिस कार्रवाई के दौरान अफरा-तफरी मच गई. 

एसपी के मुताबिक, पुलिस को देखते ही कई महिलाएं मौके से भाग निकलीं. छापेमारी के बाद विवेक कुमार, विपिन, मोनू और एंजेल नाम की एक महिला को हिरासत में लिया गया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मारपीट से जुड़ी धाराओं और गैर-कानूनी धर्मांतरण से संबंधित कानूनों में मुकदमा दर्ज किया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Dispute between bride and groom at wedding in Deoria (Representational Photo)
जिस लड़की से हुई सगाई, उसी का रिकॉर्ड कर लिया अश्लील वीडियो, फिर...
Bulandshahr POCSO court verdict
बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस: 9 साल बाद मिला इंसाफ, 5 दोषियों को उम्रकैद, 9 लाख जुर्माना
Kanpur Scorpio accident video goes viral (Photo - Screengrab)
छोटे को स्कूटी ने मारी टक्कर तो बड़े भाई ने स्कॉर्पियो से लिया बदला!
female gangster Shalu arrested (Photo - ITG)
गैंगस्टर शालू गिरफ्तार, रमेशपाल हत्याकांड में साल भर से चल रही थी फरार
Zubair Peter killed in Bulandshahr encounter
UP: 50 हजार का इनामी बदमाश जुबैर उर्फ पीटर एनकाउंटर में ढेर, एक सिपाही घायल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभा के जरिए लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. मौके पर मौजूद रमेश और लखन नाम के दो लोगों ने पुलिस को बताया कि जिन लोगों का धर्म बदला गया, उन्हें ईसाई समुदाय के कुछ लोगों की ओर से पैसे दिए गए थे. इसके साथ ही शादी में मदद का भी वादा किया गया था.

Advertisement

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिधौली के रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में पहले दर्ज एक समान मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ था. उस केस में ऑर्गनाइज़र के बैंक अकाउंट में रोजाना करीब 48 हजार रुपए जमा हो रहे थे. यह रकम विदेश से US डॉलर में भेजी जा रही थी. पुलिस इस मामले में पैसों के स्रोत की भी जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement