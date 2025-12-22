शाहजहांपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग का शक, महिला समेत 4 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म बदलवाने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. इसमें बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

और पढ़ें

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि रविवार को धर्मांतरण की सूचना मिलने पर रोजा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में छापा मारा गया. मौके पर एक बड़े कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी. कार्यक्रम स्थल पर ईसाई धार्मिक चिह्न मौजूद थे. वहां ईसाई समुदाय के लोगों के साथ-साथ हिंदू महिलाएं और बच्चे भी मौजूद पाए थे. पुलिस कार्रवाई के दौरान अफरा-तफरी मच गई.

एसपी के मुताबिक, पुलिस को देखते ही कई महिलाएं मौके से भाग निकलीं. छापेमारी के बाद विवेक कुमार, विपिन, मोनू और एंजेल नाम की एक महिला को हिरासत में लिया गया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मारपीट से जुड़ी धाराओं और गैर-कानूनी धर्मांतरण से संबंधित कानूनों में मुकदमा दर्ज किया गया है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभा के जरिए लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. मौके पर मौजूद रमेश और लखन नाम के दो लोगों ने पुलिस को बताया कि जिन लोगों का धर्म बदला गया, उन्हें ईसाई समुदाय के कुछ लोगों की ओर से पैसे दिए गए थे. इसके साथ ही शादी में मदद का भी वादा किया गया था.

Advertisement

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिधौली के रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में पहले दर्ज एक समान मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ था. उस केस में ऑर्गनाइज़र के बैंक अकाउंट में रोजाना करीब 48 हजार रुपए जमा हो रहे थे. यह रकम विदेश से US डॉलर में भेजी जा रही थी. पुलिस इस मामले में पैसों के स्रोत की भी जांच कर रही है.

---- समाप्त ----