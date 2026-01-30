भतीजे ने पकड़े पैर, सीने पर बैठी पत्नी और काट दिया गला... अवैध संबंध के चलते यूं हुआ बलराम का मर्डर, दहला देगी कहानी

Shahjahanpur Murder Case: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बुधवार की सुबह एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. भटपुरा गांव के एक साधारण से घर में 30 वर्षीय बलराम की लाश चारपाई पर पड़ी मिली. घर के अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया. बलराम का गला धारदार हथियार से रेता गया था. हर तरफ खून बिखरा हुआ था. शुरू में यह घटना किसी बाहरी हमलावर की करतूत लग रही थी, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, हैरान करने वाला सच सामने आकर खड़ा हो गया.
घर के भीतर छुपा खूनी राज
भटपुरा गांव में बलराम की मौत के बाद तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. सवाल उठने लगे कि आखिर घर के अंदर घुसकर इतनी बेरहमी से हत्या किसने की. पुलिस ने जब आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की, तो शक की सुई घर के अंदर मौजूद लोगों की ओर ही घूमने लगी. पुलिस ने पाया कि बलराम की पत्नी पूजा का व्यवहार भी सामान्य नहीं लग रहा था, जिससे शक और भी गहराने लगा.
भाई की शिकायत से खुली परतें
इस मामले में हैरान करने वाला मोड़ तब आया, जब बलराम के भाई ने पुवायां थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि पूजा का अपने ही भतीजे आदेश के साथ नाजायज़ संबंध था. भाई ने साफ तौर पर आशंका जताई कि इसी अवैध रिश्ते के चलते बलराम की हत्या की गई है. इस शिकायत के बाद पुलिस ने पूजा और आदेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की.
पूछताछ में टूटा झूठ का किला
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पूजा ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं सकी. सख्ती के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूजा ने बताया कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी. उस रात बलराम चारपाई पर सो रहा था और उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया.
कैसे रची गई खौफनाक साजिश?
पूछताछ में सामने आया कि आदेश ने बलराम के दोनों पैर पकड़ रखे थे, ताकि वह हिल न सके. वहीं पूजा उसके सीने पर बैठ गई. इसके बाद उसने दरांती जैसे धारदार हथियार से बलराम का गला रेत दिया. कुछ ही पलों में बलराम की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद दोनों ने इसे सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके.
पुलिस की कार्रवाई
सबूतों और कबूलनामे के आधार पर शाहजहांपुर पुलिस ने पूजा (25) और उसके भतीजे आदेश (22) को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि यह मामला नाजायज़ रिश्ते और अवैध संबंधों से जुड़ा है, जिसने एक युवक की जान ले ली.
रिश्तों की आड़ में बहता खून
यह वारदात एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है, तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है. भटपुरा गांव में अब भी सन्नाटा पसरा है और लोग इस बात को लेकर सहमे हैं कि घर के भीतर पल रहा शक और अवैध संबंध किस हद तक इंसान को हैवान बना सकता है. बलराम की हत्या सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों की खौफनाक कहानी है.