मस्जिद की छत पर मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी, नमाज सिखाने के बहाने घिनौनी हरकत

अहमदाबाद के गायकवाड़ हवेली इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 23 वर्षीय युवक ने धार्मिक स्थल को अपनी हवस का केंद्र बना डाला. नमाज सिखाने का झांसा देकर वह सात साल के मासूम को मस्जिद की छत पर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

अहमदाबाद पुलिस ने आरोपी नोमान शेख को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo: ITG)
गुजरात के अहमदाबाद से शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां जमालपुर स्थित गायकवाड़ हवेली इलाके में एक 23 साल के युवक ने सात साल के मासूम बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया. आरोपी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए नमाज सिखाने का बहाना बनाया. मासूम को मस्जिद की छत पर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया. 

पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान नोमान शेख (23) के रूप में हुई है, जो पीड़ित बच्चे का पड़ोसी बताया जा रहा है. नोमान ने मासूम को बहला-फुसलाकर नमाज सिखाने की बात कही और उसे दोपहर 1:37 बजे मस्जिद की छत पर लेकर गया था. करीब 15 से 20 मिनट तक वहां रहने के बाद 1:52 बजे नीचे उतरा. 

इसी बीच उसने बच्चे के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद जब बच्चा घर पहुंचा, तो उसने अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी. मासूम की हालत बिगड़ते देख उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में बच्चे के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई. 

Ahmedabad Rape Case
आरोपी नोमान शेख सीसीटीवी फुटेज में मस्जिद के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

पुलिस अधिकारी चिराग गोसाई ने बताया कि मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उसमें आरोपी बच्चे को छत पर ले जाता हुआ साफ दिखाई दिया. पुख्ता सबूत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा. आरोपी नोमान शेख का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. उसके खिलाफ पहले भी मारपीट का मामला दर्ज हो चुका है. पुलिस आरोपी को घटना स्थल पर लेकर पहुंची.

इस पूरे मामले का क्राइम सीन पर 'रिकन्स्ट्रक्शन' किया गया. इस दौरान वहां भारी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए. आरोपी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया. पुलिस ने मौके पर पंचनामा कर आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तेजी से जांच की जा रही है ताकि पीड़ित मासूम को न्याय मिल सके.

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

