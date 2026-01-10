scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सबरीमाला सोना चोरी केस: जेल में मुख्य पुजारी की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती

सबरीमाला सोना चोरी केस में गिरफ्तार मुख्य पुजारी कंदारारू राजीव की तबीयत बिगड़ गई है. बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस बीच उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष कानून की बराबरी की बात कर रहे हैं.

Advertisement
X
मुख्य पुजारी कंदारारू राजीव को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. (File Photo: ITG)
मुख्य पुजारी कंदारारू राजीव को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. (File Photo: ITG)

केरल के सबरीमाला सोना चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य पुजारी कंदारारू राजीव की तबीयत शनिवार को बिगड़ गई. बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुक्रवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्पेशल जिला उप-जेल में रखा गया था.

जेल सूत्रों के मुताबिक, शनिवार सुबह तांत्रिक ने बेचैनी महसूस होने की शिकायत की थी. इसके बाद उन्हें पहले राज्य संचालित जनरल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों की सलाह पर आगे की जांच के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिफ्ट किया गया. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें जनरल अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में चलते हुए देखा गया.

इस दौरान जब SIT की रिमांड रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल किए, तो कंदारारू राजीव ने कहा कि वह इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहते. इसके बाद उन्हें पुलिस वाहन में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. उनको शुक्रवार को मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ करीबी संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

सबरीमाला केस: मुख्य पुजारी के बाद तांत्रिक गिरफ्तार, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Sabarimala Gold Loss Case
सबरीमाला सोना चोरी केस: DGP बोले- जांच के लिए SIT को खुली छूट, होगी सख्त कार्रवाई
Sabarimala Gold Theft Case
सबरीमला मंदिर सोना चोरी विवाद क्या है, जानें- इस गोल्ड का विजय माल्या से क्या कनेक्शन
सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में एक्शन (Photo: ITG)
सबरीमाला गोल्ड चोरी में SIT की कार्रवाई, मुख्य पुजारी को हिरासत में लिया
Supreme Court Rejects Plea of Former Devaswom Board Member in Sabarimala Gold Case
'आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला मंदिर चोरी मामले में SC ने खारिज की शंकर दास याचिका

इसके साथ ही उन पर भगवान अयप्पा मंदिर के द्वारपालक और श्रीकोविल की सोने की प्लेटों को मंदिर परिसर के बाहर दोबारा चढ़ाने की चुपचाप अनुमति देने का भी आरोप है. कंदारारू राजीव चेंगन्नूर के थाझामोन मडोम नामक पुजारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो पीढ़ियों से सबरीमाला मंदिर के अनुष्ठानों का मार्गदर्शन करता आ रहा है.

Advertisement

इस पारंपरिक पृष्ठभूमि के चलते उनकी गिरफ्तारी को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है. उनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है. सत्तारूढ़ CPI(M) और विपक्षी कांग्रेस ने संयम बरतते हुए कहा है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और जांच को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए. कांग्रेस के सीनियर नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि यह एक कानूनी मामला है.

केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा कि यह मामला केरल हाई कोर्ट की निगरानी में है. सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी. मत्स्य मंत्री साजी चेरियन ने भी यही रुख अपनाते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने देना चाहिए. दूसरी ओर बीजेपी ने तांत्रिक की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि यह कदम नगर निगम चुनावों में मिली हार से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया. उन्होंने यह भी सवाल किया कि तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मंत्रियों से पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. सबरीमाला सोना चोरी केस में SIT की जांच और अब राजनीतिक बयानबाजी के बीच तांत्रिक की तबीयत बिगड़ना मामले को और संवेदनशील बना रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement