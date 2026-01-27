scorecardresearch
 
Pune Child Murder: मां ने खुद गला काटकर किया 11 साल के बेटे का कत्ल, बेटी पर भी जानलेवा हमला

पुणे के वाघोली इलाके में एक महिला ने अपने 11 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी और नाबालिग बेटी पर भी हमला किया. पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस मां ने ऐसा क्यों किया? ये वारदात दिल दहला देगी.

पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)
कहते हैं इस दुनिया में अगर कोई बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो मां होती है. मां अपने बच्चों पर आने वाली हर मुसीबत के सामने खड़ी हो जाती है. यहां तक कि अपने बच्चों के लिए मां जान तक दे देती है. लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में एक मां ने इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया. उसने एक ऐसी वारवात को अंजाम दे डाला कि हर कोई सन्न रह गया.

वाघोली इलाके में रहने वाली एक महिला ने खुद अपने ही 11 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी. यह सनसनीखेज वारदात मंगलवार सुबह वाघोली इलाके की एक हाउसिंग सोसायटी में हुई. घटना के वक्त सोसायटी में लोग रोजमर्रा के काम में लगे थे, तभी अचानक चीख-पुकार सुनाई दी. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक मां अपने ही बच्चे के साथ इतना खौफनाक कदम उठा सकती है. इस वारदात से सोसाइटी में दहशत का माहौल है.

धारदार हथियार से बेटे का गला रेता
पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला ने किसी धारदार हथियार से अपने 11 वर्षीय बेटे का गला रेत दिया. हमले के दौरान बच्चा खुद को बचा नहीं सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. खून से लथपथ हालत में बच्चे को देखकर पड़ोसियों के होश उड़ गए. यह मंजर इतना खौफनाक था कि कई लोग सदमे में आ गए.

बेटी पर भी किया हमला
इस वारदात के बाद महिला ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी पर भी हमला करने की कोशिश की. बच्ची की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर जा पहुंचे. समय रहते पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया और बच्ची की जान बच गई. अगर कुछ मिनट की भी देरी होती, तो एक और बड़ा हादसा हो सकता था. बच्ची को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और वह फिलहाल खतरे से बाहर है.

आरोपी महिला हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही वाघोली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला से पूछताछ जारी है और हमले के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि महिला ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया?

वजह तलाश रही पुलिस
पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव या किसी अन्य कारण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. इस घटना के बाद हाउसिंग सोसायटी और आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है. लोग यह सोचकर सहमे हुए हैं कि एक मां अपने ही बच्चों के खिलाफ इतनी हिंसक कैसे हो सकती है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की सच्चाई जल्द सामने लाई जाएगी.
 

