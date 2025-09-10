scorecardresearch
 

Feedback

पुणे: नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करता था पिता, 3 महीने से कर रहा था घिनौना काम, गिरफ्तार

पुणे के कोंढवा में 40 वर्षीय जगदीश सुतार को अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पीड़िता ने रिश्तेदारों को बताया कि पिता तीन महीने से गलत व्यवहार कर रहा था. पुलिस ने BNSS और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, और पीड़िता को काउंसलिंग दी जाएगी.

Advertisement
X
लड़की ने अपने रिश्तेदारों को बताया. (Photo: Representational)
लड़की ने अपने रिश्तेदारों को बताया. (Photo: Representational)

पुणे के कोंढवा क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 40 वर्षीय जगदीश मल्लिकार्जुन सुतार को अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना पिछले तीन महीनों से चल रही थी. आरोपी को उसके घर से हिरासत में लिया गया और बुधवार शाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

पीड़िता का खुलासा
वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर पाटणकर के अनुसार, पीड़िता ने अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसके पिता पिछले तीन महीनों से उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे. उसने बताया कि पिता उसके सीने और निजी अंगों को गलत तरीके से छूते थे. इस खुलासे के बाद रिश्तेदारों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और आरोपी को सौंप दिया. पीड़िता की हिम्मत और रिश्तेदारों की त्वरित कार्रवाई ने इस मामले को उजागर करने में मदद की.

पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस ने जगदीश सुतार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 74, 75, 351(2), और 352 के साथ-साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट, 2012 की धारा 8, 9(L), और 12 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके. आरोपी से पूछताछ जारी है, और पुलिस अन्य संभावित सबूतों की तलाश में है.

Advertisement

पीड़िता की सहायता
पीड़िता के परिवार ने फैसला किया है कि उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से काउंसलिंग दी जाएगी. इस तरह की घटनाओं का पीड़ितों पर गहरा मानसिक प्रभाव पड़ता है, और काउंसलिंग से उसे इस सदमे से उबरने में मदद मिलेगी. स्थानीय समुदाय में इस घटना को लेकर गुस्सा और चिंता है, और लोग दोषी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement