दोस्ती का झांसा, जिंदगी का सौदा... ओडिशा से तस्करी कर लाई गई आदिवासी लड़की मध्य प्रदेश में बरामद

ओडिशा के जाजपुर जिले से मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सुकिंदा क्रोमाइट घाटी की रहने वाली 17 साल की आदिवासी लड़की को मध्य प्रदेश में तस्करी कर लाया गया. वहां उसे एक व्यक्ति को बेच दिया गया. उसी से उसकी जबरन शादी करा दी गई.

ओडिशा से मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. (Photo: Representational)
ओडिशा के जाजपुर जिले से मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सुकिंदा क्रोमाइट घाटी की रहने वाली 17 साल की आदिवासी लड़की को मध्य प्रदेश में तस्करी कर लाया गया.

वहां उसे एक व्यक्ति को बेच दिया गया. उसी से उसकी जबरन शादी करा दी गई. कालियापानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, ये मामला करीब दो हफ्ते पहले घटित हुआ. परिजनों ने मंगलवार रात कालियापानी पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उसकी एक दोस्त ने मध्य प्रदेश घूमने और तीर्थयात्रा कराने का लालच दिया.

27 जुलाई को आरोपी अपनी बड़ी बहन के साथ पीड़िता को लेकर निकला. परिवार को लगा कि कि वो धार्मिक यात्रा पर है.

शिकायत के मुताबिक, मध्य प्रदेश पहुंचते ही पीड़िता को एक ऐसे व्यक्ति के हवाले कर दिया गया, जो उससे शादी करना चाहता था. अगले दिन पीड़िता ने घर पर फोन कर बताया कि वो सुरक्षित है.

करीब दो हफ्ते बाद परिवार को पता चला कि उसकी शादी उस व्यक्ति से करा दी गई है, जिसने उसे पैसे देकर खरीदा था. गांव में पीड़िता की एक सहेली उसकी शादी की तस्वीरें मिली.

शादी की तस्वीरें देख दंग रह गए परिजन

उन तस्वीरों को देखकर परिवार को यकीन हो गया कि उनकी बेटी की तस्करी हुई है. पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुप्रसन्ना मलिक ने कहा, "दोनों आरोपी बहनें पुलिस की जांच के घेरे में हैं. हम दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं." फिलहाल पीड़िता की लोकेशन और सुरक्षित वापसी के प्रयास जारी हैं.

महज 200 रुपए में दादी ने पोती को बेचा

बताते चलें कि इसी साल मार्च में ओडिशा में 65 साल की एक विधवा महिला ने अपने पोती को महज 200 रुपए में बेंच दिया. पीड़िता की उम्र सात साल की है. आरोपी महिला का नाम मांद सोरेन है.

महिला के पति की मौत हो चुकी है. वहीं पीड़िता के पिता लंबे समय से लापता है. ऐसे में जीवन यापन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. इसलिए उसने अपने पोती को पैसों के लिए बेच दिया.

---- समाप्त ----
