नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दो शातिर आरोपी घायल, चोरी का माल बरामद

Noida Police Encounter: दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. इससे पहले पुलिस ने चेकिंगस दौरान बदमाशों को रुकने का इशारा किया था. लेकिन वे तेजी से बाइक को दूसरी तरफ गए. इसी के पुलिस ने उनका पीछा किया और ये वारदात हो गई.
मामला नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र का है. जहां 7 जनवरी 2026, बुधवार को पुलिस टीम मोजर वियर गोलचक्कर के पास सर्विस रोड पर नियमित चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे घबरा गए और बाइक मोड़कर रेलवे लाइन के किनारे जंगल की ओर भागने लगे. उनकी हरकतों से पुलिस को शक हुआ और पीछा शुरू कर दिया गया.
पुलिस पर फायरिंग
खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. पुलिस ने तुरंत आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. मुठभेड़ के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू में लेते हुए दोनों को मौके पर ही दबोच लिया. किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है.
बदमाशों की शिनाख्त
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मयंक शर्मा (28 वर्ष) और सिराजूद्दीन उर्फ गुड्डू (37 वर्ष) के रूप में हुई है. सिराजूद्दीन मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में रह रहा था. वहीं मयंक शर्मा हापुड़ जिले का निवासी है. दोनों बदमाश लंबे समय से चोरी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं.
हथियार और चोरी का सामान बरामद
पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं. इसके अलावा थाना सूरजपुर क्षेत्र के नवादा मंदिर से दानपात्र तोड़कर चोरी किए गए 20,700 रुपये नकद भी मिले हैं. तिलपता गांव में एक घर से चोरी किया गया वनप्लस मोबाइल फोन, 2,165 रुपये नकद और एक काले रंग का बैग भी बरामद किया गया है.
चोरी की निकली बाइक
बरामद सामान में ताले तोड़ने के उपकरण, दो आधार कार्ड और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक यह बाइक बिना नंबर प्लेट की थी और चोरी की निकली. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी इलाके में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और पुलिस से बचने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकते थे.
अस्पताल में भर्ती
मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और अन्य मामलों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.