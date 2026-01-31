scorecardresearch
 
भोपाल में नकाबपोश का आतंक... कटर लेकर घूम रहा हमलावर, 3 लड़कियां बनीं शिकार

भोपाल में नकाबपोश बाइक सवार बदमाश ने दहशत फैला दी है. एक ही रात में अलग-अलग इलाकों में तीन युवतियों पर कटर से हमला कर आरोपी फरार हो गया. वारदात का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है. आरोपी की तलाश के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

CCTV में कैद हुआ भोपाल का नकाबपोश हमलावर. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली वारदात सामने आई है. शहर के अलग-अलग इलाकों में एक नकाबपोश बाइक सवार बदमाश ने एक ही रात में तीन युवतियों को निशाना बनाया. आरोपी ने कटर से हमला कर तीनों को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया.

जानकारी के मुताबिक, ये हमले भोपाल के पिपलानी और अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवतियों पर किए गए हैं. तीनों घटनाओं का तरीका एक जैसा बताया जा रहा है, जिससे पुलिस को शक है कि वारदातें एक ही आरोपी ने अंजाम दी हैं. हमलों के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

इन वारदातों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नकाब पहने आरोपी बाइक पर नजर आ रहा है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने बिना नंबर की बाइक का इस्तेमाल किया, ताकि पहचान से बचा जा सके. आरोपी की उम्र 35 साल से अधिक बताई जा रही है. उसकी हरकतों को देखते हुए उसे साइको प्रवृत्ति का माना जा रहा है.

सूचना देने वाले को 20 हजार का इनाम

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 से ज्यादा टीमें मैदान में उतार दी हैं. साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं. इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की लोकेशन और मूवमेंट का पता लगाया जा सके. आरोपी की सूचना देने वाले को 20 हजार का इनाम देने की घोषणा की गई है. 

तीनों घटनाओं का क्राइम पैटर्न एक जैसा

इस मामले पर एडिशनल डीसीपी जोन-2 गौतम सोलंकी ने बताया कि तीनों घटनाओं का क्राइम पैटर्न एक जैसा है. आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए नकाब पहनकर वारदात को अंजाम दिया है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों को अलग-अलग इलाकों में तैनात किया गया है.

---- समाप्त ----
