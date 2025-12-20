scorecardresearch
 
पहले जबरदस्ती अबॉर्शन, फिर प्रेमिका पर जानलेवा हमला... दिल्ली में पकड़ा गया शादीशुदा प्रेमी

दिल्ली में रिश्तों के नाम पर भरोसे के कत्ल की घटना सामने आई है. जबरदस्ती अबॉर्शन को लेकर हुए विवाद में शादीशुदा प्रेमी ने महिला की गर्दन पर चाकू से कई वार किए. इसके बाद उसका फोन लेकर फरार हो गया. पड़ोसी की सतर्कता से पीड़िता की जान बच गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

सिक्योरिटी गार्ड ने धोखे से कराया प्रेमिका अबॉर्शन, विवाद के बाद किया हमला. (Photo: Representational)
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से रिश्तों की आड़ में हैवानियत की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है. यहां जबरदस्ती अबॉर्शन को लेकर हुए विवाद के बाद एक शादीशुदा व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने महिला की गर्दन पर कई बार चाकू से वार किए और उसे मरा समझकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता पिछले चार साल से उत्तम नगर के ओम विहार इलाके में किराए पर रह रही थी. उसका पिछले आठ साल से यशपाल नामक व्यक्ति के साथ रिश्ता था. यशपाल पेशे से सिक्योरिटी गार्ड है और पहले से शादीशुदा है. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे थे. पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि नवंबर महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई थी. यशपाल इसे लेकर परेशान हो गया.

उसने उसकी जानकारी और सहमति के बिना एक ड्रिंक में अबॉर्शन की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी, जिससे उसकी प्रेग्नेंसी खत्म हो गई. इस घटना के बाद दोनों के बीच लगातार विवाद होने लगे. 16 दिसंबर को दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ. इसी दौरान यशपाल ने नेहा को बिस्तर पर दबा लिया और जान से मारने के इरादे से उसकी गर्दन पर चाकू से कई बार वार किए. 

इस हमले के बाद आरोपी पीड़िता को मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गया. भागते वक्त पीड़िता का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले लिया. घर को बाहर से बंद कर दिया. गंभीर रूप से घायल नेहा ने किसी तरह शोर मचाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. एक पड़ोसी ने स्थिति को भांपते हुए पुलिस को सूचना दी. पुलिस को रात 12.24 बजे चाकूबाजी की सूचना मिली. 

पुलिस टीम जब तक मौके पर पहुंची, तब तक पीड़िता को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जा चुका था. डॉक्टरों के मुताबिक, पीड़िता की गर्दन के आसपास अलग-अलग साइज के कई चाकू के घाव थे. उसके हाथों और छाती पर भी खरोंच के निशान पाए गए. अस्पताल में भर् होने के समय उसकी नाक से खून बह रहा था. उसे बेहोशी की हालत में लाया गया था.

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज किया. आरोपी यशपाल को उसी दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. इस घटना ने एक बार प्यार और भरोसे के बीच बने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है.

