scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कुंवारे लड़के, शादीशुदा महिलाएं और फर्जी शादी... लुटेरी दुल्हन के बड़े गिरोह का ऐसे हुआ पर्दाफाश

संभल में पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह को दबोचा है, जो कुंवारे युवकों को शादी का झांसा देकर लूट लिया करता था. यह गैंग पश्चिम बंगाल से महिलाओं को लाकर उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाता और फिर मोटी रकम लेकर उनकी शादी करवा देता था. शादी के महज कुछ ही दिनों बाद ये दुल्हनें जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाती थीं.

Advertisement
X
संभल में शादी के नाम पर बड़ा खेल, बंगाल की महिलाओं के साथ बदायूं का मास्टरमाइंड पकड़ा गया. (Photo: ITG)
संभल में शादी के नाम पर बड़ा खेल, बंगाल की महिलाओं के साथ बदायूं का मास्टरमाइंड पकड़ा गया. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने एक बड़े मैरिज रैकेट का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह शादियों के नाम पर ठगी का ऐसा जाल बुनता था कि अच्छे-भले लोग इसका शिकार हो जाते थे. पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है कि ये लोग पश्चिम बंगाल से महिलाओं को लाते थे. उनकी नकली पहचान बनवाकर दूल्हों को अपना शिकार बनाते थे.

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस खौफनाक खेल का खुलासा करते हुए बताया कि चंदौसी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नूरजहां खातून उर्फ काजल और आयशा खातून उर्फ पूजा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं. इनके साथ बदायूं जिले का रहने वाला राजीव भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो रैकेट का मुख्य हिस्सा है.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता था. सबसे पहले गांवों में उन कुंवारे लड़कों की तलाश की जाती थी जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी. राजीव और नूरजहां उनसे संपर्क करते. 50 हजार से 75 हजार रुपए के बदले शादी का ऑफर देते. सौदा तय होते ही बंगाल से लाई गई महिलाओं के हिंदू नामों वाले फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे.

सम्बंधित ख़बरें

man slapped and shot in bijnor
पहले बरसाए थप्पड़, फिर मार दी गोली... बिजनौर में सरेआम गुंडागर्दी, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
Alankar Agnihotri protest at Bareilly Collectorate (Photo - Screengrab)
अलंकार अग्निहोत्री ने मोर्चा खोला, बरेली DM से पूछा- मुझे 'पागल पंडित' किसने कहा?
Meerut daroga jumped into drain (Photo - Screengrab)
मासूम को बचाने के लिए नाले में कूदे दारोगा, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन...
killer boyfriend arrested in Agra Minky murder case (Photo - ITG)
मिंकी हत्याकांड: 4 दिन बाद भी नहीं मिला कटा सिर, बाकी बॉडी पार्ट्स का हुआ पोस्टमार्टम
Vikas Singh Narve arrested (Photo - ITG)
कोडिन सिरप तस्करी: फरार शुभम जायसवाल का 'राइट हैंड' विकास सिंह नर्वे गिरफ्तार
Advertisement

Marriage Racket Busted in Sambhal

इसके बाद मंदिर में शादी करा दी जाती थी. लेकिन असली खेल शादी के 5-6 दिनों बाद शुरू होता था, जब ये दुल्हनें मौका पाकर घर में रखे जेवर और कैश समेट कर चंपत हो जाती थीं. इस रैकेट की पोल तब खुली जब पतरौआ गांव के लोगों को आयशा (जो पूजा बनकर रह रही थी) की हरकतों पर शक हुआ. गांववालों ने देखा कि वह कीमती सामान लेकर भागने की फिराक में है.

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने जब आयशा से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने इस काले कारोबार की पोल खोल दी. उसने कबूल किया कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं जो बंगाल में रहते हैं. पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि यह गिरोह अब तक संभल और मुरादाबाद जिलों में कम से कम चार ऐसी फर्जी शादियां करवा चुका है. 

Marriage Racket Busted in Sambhal

इतना ही नहीं गिरोह की सदस्य नूरजहां ने तो राजीव से निकाह करने से पहले कागजों पर अपना धर्म और नाम तक बदल लिया था ताकि किसी को शक न हो. फिलहाल, तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस सिंडिकेट में और कितने चेहरे शामिल हैं. पिछले कई वर्षों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों का आतंक देखने को मिला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement