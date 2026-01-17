लव मैरिज का खौफनाक अंत... बेवफाई के शक में बीवी का बेरहमी से कत्ल, थाने में पति ने किया सरेंडर

उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत देखने का मिला है. शादी के सिर्फ चार महीने बाद ही एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद महाराजपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके इस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सचिन सिंह भदौरिया (24) के रूप में हुई है. शनिवार सुबह वह सीधे महाराजपुर थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. सचिन को अपनी पत्नी श्वेता सिंह (22) पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक था.

इसी शक को परखने के लिए उसने पत्नी से कहा था कि वह शनिवार को घर लौटेगा. लेकिन शुक्रवार रात को वह अचानक घर पहुंच गया. आरोपी का दावा है कि घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को पड़ोस के दो युवकों के साथ देखा, जिसके बाद विवाद हो गया. इस दौरान इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 के जरिए पुलिस भी मौके पर पहुंची.

शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया. इसके बाद पति-पत्नी के बीच फिर से तीखी बहस हुई. गुस्से में आकर सचिन ने श्वेता का गला घोंट दिया. हत्या के बाद उसने शव को एक कंबल में लपेटकर महाराजपुर इलाके की न्यू हाईटेक सिटी कॉलोनी में स्थित उनके किराए के कमरे में छोड़ दिया.

वारदात के बाद आरोपी करीब चार घंटे से ज्यादा समय तक शहर में इधर-उधर घूमता रहा. इसके बाद उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला किया. पुलिस आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची, जहां कमरे के अंदर चारपाई पर श्वेता का शव बरामद हुआ. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ईस्ट) सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मृतक महिला के परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी गई है. उनकी शिकायत और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी दोनों फतेहपुर जिले के रहने वाले थे. दोनों ने अपने घर से भागकर शादी की थी.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घर से भागने के बाद वे दोनों पहले सूरत गए और बाद में कानपुर आकर रहने लगे. आरोपी यहां ऑटो रिक्शा चालक के तौर पर काम करता था. इसी दौरान उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी उसके पीछे गैर मर्दों से मिलती है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

