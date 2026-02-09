scorecardresearch
 
कोटद्वार के 'मोहम्मद दीपक' को जान से मारने की धमकी, दो लाख रुपए की सुपारी देने का दावा

कोटद्वार में इंसानियत की मिसाल बने दीपक कुमार अब खुद खतरे में हैं. एक दुकानदार की जान बचाने वाले दीपक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है. इतना ही नहीं उन्हें मारने पर दो लाख रुपए का इनाम घोषित करने का दावा किया गया है.

बिहार के रहने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए मोहम्मद दीपक को धमकी दी है. (File Photo: ITG)
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक दुकानदार की जान बचाने वाले दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया के जरिए दी गई इस धमकी में उनकी हत्या करने पर दो लाख रुपए का इनाम देने की बात कही गई है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, दीपक कुमार ने कोतवाली कोटद्वार में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है. इसमें बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिए से उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. इसके लिए 2 लाख की सुपारी देने की बात लिखी गई है. इस धमकी के मिलने के बाद से दीपक कुमार और उनका परिवार दहशत में है. उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली कोटद्वार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने तत्काल साइबर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान राजा उत्कर्ष के रूप में की है, जो बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. 

Deepak Kumar Receives Death Threat

पौड़ी पुलिस ने इस मामले में बिहार पुलिस से संपर्क स्थापित कर लिया है. आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कोतवाली प्रभारी ने बताया कि इस प्रकरण को बेहद संवेदनशील मानते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही दीपक कुमार की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. 

बताते चलें कि दीपक कुमार कोटद्वार में जिम चलाते हैं. सोशल मीडिया पर उनको मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जाता है. उन्होंने  70 वर्षीय दुकानदार वकील अहमद और बजरंग दल के कार्यकर्ता के बीच अहम भूमिका निभाई थी. कार्यकर्ता दुकान के नाम को लेकर विवाद कर रहे थे. दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले थे. ऐसे में दीपक ने उनकी जान बचाई थी. 

---- समाप्त ----
