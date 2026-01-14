दिल्ली में पकड़े गए हिमांशु भाऊ गैंग के तीन गुर्गे, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात ऑपरेशन चलाकर कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से राजधानी में एक बड़ी आपराधिक घटना को होने से पहले ही रोक लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, यह गिरफ्तारियां 3 जनवरी को की गईं. स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि हिमांशु भाऊ के निर्देश पर उसके गैंग के कुछ सदस्य अवैध हथियारों के साथ शहर में घूम रहे हैं. वे लोग किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हुई.

वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और एक विशेष टीम बनाई गई. पुलिस टीम ने 3 जनवरी की रात रोहिणी सेक्टर 31 और 36 के बीच सड़क पर जाल बिछाया. रात करीब 10.15 बजे तीनों आरोपी एक काली मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे. पुलिस ने उन्हें जांच के लिए रुकने का इशारा किया.

इसके बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश करने लगे. हालांकि, कुछ ही देर की हाथापाई के बाद तीनों को काबू में कर लिया गया. तलाशी के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से एक-एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए. कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी हथियार और गोला-बारूद जब्त कर लिए गए.

पुलिस ने बताया कि पूरी रिकवरी की वीडियोग्राफी भी कराई गई है. आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है, क्योंकि वे इसके मालिकाना हक या रजिस्ट्रेशन से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके. इस मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुनीत (23) और अनिकेत (21) के रूप में हुई है, जो हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं. तीसरे आरोपी मोहित (24) की पहचान दिल्ली के सुल्तानपुर डबास निवासी के रूप में हुई है. FIR के मुताबिक, तीनों बवाना में दर्ज एक मामले में भी वांछित थे.

