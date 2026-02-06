ग्वालियर: भाई के दोस्त ने किया नाबालिग लड़की से रेप, सदमे में मां ने फांसी लगाकर दी जान

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां घाटीगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है. बेटी के साथ हुई दरिंदगी को मां सहन नहीं कर सकी और उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. आरोपी पीड़िता के भाई का करीबी दोस्त है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 15 जनवरी 2026 की है. उस वक्त 16 वर्षीय नाबालिग लड़की घर में अकेली थी. उसका एक भाई काम पर गया था और दूसरा भाई बाहर खेलने गया था. पिता मुरैना में खेती का काम करते हैं, इसलिए वो जिले से बाहर थे. घर में अकेलेपन का फायदा उठाते हुए भाई का दोस्त दिलीप बरार अंदर घुस आया और उसने लड़की को अपनी हवस का शिकार बना डाला.

शाम को जब पीड़िता की मां खेत से घर लौटी, तो उसने रोते हुए अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी दास्तां सुनाई. बेटी के साथ हुई इस हैवानियत को सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने तुरंत मुरैना में रह रहे अपने पति को फोन पर इसकी सूचना दी. बताया जा रहा है कि सूचना देने के बाद भी जब पति तुरंत घर नहीं पहुंच सका, तो गहरे सदमे में महिला ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी.

16 जनवरी को पुलिस को महिला की खुदकुशी की खबर मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हालांकि, उस वक्त सामाजिक दबाव और परिवार में मातम के कारण परिजनों ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया था. परिजनों का कहना था कि वे अंतिम संस्कार और तेहरवीं की रस्में पूरी होने के बाद ही बात करेंगे.

गुरुवार को जब मृतका की तेहरवीं की रस्में पूरी हुईं, तो पीड़ित पिता अपनी बेटी को लेकर घाटीगांव थाने पहुंचा. पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप बरार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

