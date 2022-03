UP: शाहजहांपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में लगी भीषण आग, कई दस्तावेज जलकर हुए खाक

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देर रात रजिस्ट्रार ऑफिस में भीषण आग लग गई. जिसकी वजह से जमीनों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए. आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची. फायर बिग्रेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आग लगने के कारणों का अबतक पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. होली को लेकर सरकारी विभागों की छुट्टियां थी. इस वजह से रजिस्ट्री ऑफिस भी बंद था. बताया जा रहा है कि ऑफिस में अचनाक धुआं उठने लगा, देखते ही देखते पूरे ऑफिस से आग की लपटें उठने लगीं.

कुछ ही देर में रजिस्टार ऑफिस में रखे जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज कंप्यूटर और फर्नीचर जलकर खाक हो गया. इस दौरान एक कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में घायल हुआ है. वहीं चीफ फायर ऑफिसर रेहान अली ने बताया कि आग पर अब काबू पा लिया गया है. अली ने कहा, "दो दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया था और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है."

Uttar Pradesh: A fire broke out at a registry office in Powayan tehsil, Shahjahanpur, late last night. The fire has been brought under control, as per Chief Fire Officer Rehan Ali pic.twitter.com/dw04r4Tj8l