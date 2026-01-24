दिल्ली: आधी रात को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पुल प्रहलादपुर, एनकाउंटर में वॉन्टेड बदमाश गिरफ्तार

साउथ-ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने कई आपराधिक मामलों में वांटेड एक व्यक्ति का एनकाउंटर किया. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी. अब शुक्रवार (23 जनवरी) को हुए एक एनकाउंटर में ये आरोपी घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी के पास एक हथियार भी बरामद किया है.

पुल प्रहलादपुर पुर इलाके में MB रोड़ पर साउथ ईस्ट जिला पुलिस और बदमाश के बीच गोलीबारी हुई. इस दौरान आरोपी सतीश भाटी (22) के पैर में लगी गोली जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि सतीश भाटी की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर टीम ने एमबी रोड के पास जाल बिछाया था. जब शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को आरोपी को देखा गया और रुकने के लिए कहा गया तो उसने कथित तौर पर भागने की कोशिश की और पुलिस दल पर गोलियां भी बरसाईं. हालांकि इस घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ.

आरोपी के पास से हथियार और 6 मोबाइल बरामद

अधिकारी ने कहा,' टीम ने संक्षिप्त गोलीबारी के बाद उसे काबू कर लिया. उसे मौके पर ही सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया और उससे हथियार छीन लिए गए.' पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, छह मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस को शक है कि ये मोबाइल आरोपी ने चोरी किए होंगे. उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी मिली है. जिसका इस्तेमाल आरोपी ने अपराधों को अंजाम देने में किया था.

छीन-झपट और लूट जैसे अपराधों में शामिल रहा आरोपी

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी छीन-झपट और लूट सहित कई आपराधिक मामलों में पहले शामिल रहा है. इसीलिए उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है.

