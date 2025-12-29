Delhi Crime: दिल्ली में संपत्ति विवाद बना खूनी, बहू ने पीट-पीटकर किया ससुर का मर्डर

Delhi Murder Case: राजधानी दिल्ली में एक कत्ल की वारदात ने सनसनी फैला दी. जहां एक बहू ने अपने ससुर को पीट-पीटकर उसकी जान ले ली. पुलिस के मुताबिक, यह वारदात संपत्ति विवाद को लेकर अंजाम दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फौरन तफ्तीश शुरू कर दी.

मामला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर इलाके का है. जहां 32 वर्षीय महिला ने अपने बुजुर्ग ससुर की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 62 वर्षीय नरेश कुमार के रूप में हुई है. पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को 27 दिसंबर की सुबह करीब 10:46 बजे एक PCR कॉल मिली थी. कॉल में बिंदापुर के मानस राम पार्क इलाके में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना दी गई थी.

सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और जांच शुरू की. पुलिस को भी शुरुआती हालात देखकर मामला संदिग्ध लग रहा था. पुलिस को मौके पर नरेश कुमार घर की छत पर बेसुध हालत में पड़े मिले. नरेश कुमार भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड थे. उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे मारपीट की आशंका गहरा गई.

उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक नरेश के बेटे प्रवीन की पत्नी गीता ने पुलिस को बताया कि उसके ससुर के साथ मारपीट हुई थी. गीता ने ही पुलिस को यह जानकारी दी कि नरेश कुमार छत पर घायल अवस्था में पड़े हैं.

लेकिन जब पुलिस ने मृतक की बहू गीता से पूछताछ की तो इस दौरान पुलिस को उसके बयानों में विरोधाभास नजर आया. इसके बाद पुलिस ने गीता के सख्ती की और फिर से पूछताछ शुरू की. इसके बाद गीता टूट गई और उसने सच का खुलासा कर दिया.

जांच में सामने आया कि नरेश कुमार और उनकी बहू गीता के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, गीता अक्सर अपने ससुर से संपत्ति के हिस्से को लेकर झगड़ा करती थी. यही विवाद धीरे-धीरे हिंसक रूप में तब्दील हो गया. इसी रंजिश में गीता ने अपने ससुर के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि नरेश कुमार की पत्नी की अगस्त महीने में मौत हो चुकी थी. वहीं, गीता का पति परवीन हैदराबाद में नौकरी करता है और दिल्ली में मौजूद नहीं था. घर में अकेले रहने और संपत्ति विवाद ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया. पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

हत्या की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए हैं. छत और आसपास के इलाके की बारीकी से जांच की गई. पुलिस ने सबूतों को कब्जे में लेकर जांच को आगे बढ़ाया.

पुलिस ने इस सिलसिले में बिंदापुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी गीता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे भी जांच जारी है. संपत्ति विवाद से जुड़े अन्य पहलुओं और पारिवारिक भूमिका की भी जांच की जा रही है.

