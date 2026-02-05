गर्लफ्रेंड से शादी की चाहत और परिवार का विरोध... ओडिशा में कांस्टेबल ने उठाया खौफनाक कदम

ओडिशा के नयागढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां रिजर्व पुलिस कैंपस में तैनात एक कांस्टेबल ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. गुरुवार की सुबह जब बैरक की छत पर कांस्टेबल का लहूलुहान शव मिला, तो महकमे में हड़कंप मच गया. मृतक का नाम सुनील सेठी बताया जा रहा है.

शुरुआती जांच में इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजह प्रेम संबंध और पारिवारिक कलह बताई जा रही है. सुनील सेठी साल 2023 बैच के कांस्टेबल थे. वो ओडागांव थाना क्षेत्र के बेरुआबाड़ी गांव के रहने वाले थे. अपनी ही एक करीबी रिश्तेदार से प्यार करते थे. उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था.

नयागढ़ एसपी एस. सुश्री के मुताबिक, सुनील सेठी परिवार के विरोध के कारण गहरे मानसिक दबाव में थे. उन्होंने अपनी शादी के लिए लोन भी लिया था. खुदकुशी से ठीक पहले बुधवार की रात उन्होंने अपनी प्रेमिका से बात की थी. इस दौरान लोन की पूरी रकम उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी. सुनील ने उसे WhatsApp पर मैसेज भी भेजे थे.

उन्होंने कहा था कि वे पारिवारिक दबाव की वजह से वो बहुत परेशान हैं. उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं. इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी और जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. पुलिस को मौके से सुनील सेठी की सर्विस पिस्टल बरामद हुई है. सुनील ने बैरक की छत पर जाकर खुद को गोली मारी थी.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फोरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. एक तरफ जहां पुलिस इसे प्रेम प्रसंग और मानसिक तनाव से जुड़ी आत्महत्या मान रही है, वहीं मृतक कांस्टेबल की मां ने मामले में नया मोड़ दे दिया है. सुनील की मां का दावा है कि उनके बेटे की हत्या की गई है. उन्होंने पुलिस की थ्योरी को नकार दिया है.

उन्होंने कहा कि उनके बेटे को कोई निजी समस्या नहीं थी. वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता था. पुलिस सुनील के मोबाइल कॉल डिटेल्स और WhatsApp चैट को खंगाल रही है. मौत की असली वजह का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

