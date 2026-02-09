scorecardresearch
 
विदेशी महिला, अर्धनग्न हालत और यौन उत्पीड़न... बेंगलुरु के नामी होटल में मसाज थेरेपिस्ट की शर्मनाक हरकत!

बेंगलुरु के एक नामी होटल में मसाज सेशन के दौरान कनाडा की एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. महिला का दावा है कि थेरेपिस्ट की हरकतों से वो असहज हो गई. इतना ही नहीं होटल मैनेजमेंट से शिकायत करने पर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

एक कनाडाई महिला ने एक मसाज थेरेपिस्ट पर गंभीर आरोप लगाएं हैं. (Photo: ITG)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कनाडाई महिला ने एक नामी होटल के मसाज थेरेपिस्ट पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि यह घटना विधान सौधा पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित होटल में एक मसाज सेशन के दौरान हुई. महिला का कहना है कि सेशन के दौरान थेरेपिस्ट ने उसके साथ घिनौनी हरकत की है. इस मामले की पुलिस जांच जारी है.

पीड़ित महिला की शिकायत के मुताबिक, होटल के स्पा सेंटर में मसाज के दौरान थेरेपिस्ट ने न केवल अनुचित तरीके से छुआ, बल्कि उस समय कमरे का दरवाजा भी खोल दिया, जब महिला अर्ध नग्न हालत में थी. उसने कहा कि पूरा अनुभव उसके लिए मानसिक रूप से बेहद परेशान करने वाला था. उसने तुरंत होटल मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. 

पीड़िता ने बताया कि उसने मसाज के लिए 10 हजार रुपए दिए थे. इसमें 7 हजार रुपए होटल मैनेजमेंट ने वापस कर दिए. इसके बाद उसे चुप रहने की सलाह दी गई. इस घटना से आहत महिला इसके बाद विधान सौधा पुलिस स्टेशन पहुंची. उसने अपनी शिकायत में उसने होटल स्टाफ और मैनेजमेंट की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. हालांकि, पुलिस सूत्रों ने मामले को लेकर अलग पक्ष सामने रखा है. 

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में लगाए गए आरोपों को लेकर स्पष्टता की कमी है. सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बाद महिला ने मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम की मांग की थी. जब होटल मैनेजमेंट ने पैसे देने से इनकार किया, तब थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. महिला को बेंगलुरु में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में हिस्सा लेना था, लेकिन विवाद के बाद उसने इवेंट कैंसिल कर दिया. 

वो बेंगलुरु शहर से बाहर चली गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच सभी संभावित एंगल से की जा रही है. बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला पंजाबी मूल की है और कनाडा में रहती है. फिलहाल पुलिस होटल स्टाफ, मसाज थेरेपिस्ट, मैनेजमेंट और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है.

