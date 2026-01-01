scorecardresearch
 
बेंगलुरु में ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने जताई पुरानी रंजिश की आशंका

नए साल के पहले ही दिन बेंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या से सनसनी फैल गई. घर के सामने खून से लथपथ मिले शव ने इलाके को दहला दिया. पुलिस ने पुरानी रंजिश की आशंका जताई है और अज्ञात हमलावरों की तलाश तेज कर दी है.

बेंगलुरु के केपी अग्रहारा थाना क्षेत्र में खून से लथपथ मिली पीड़ित की लाश. (Photo: Representational)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नए साल की शुरुआत खूनखराबे से हुई. गुरुवार तड़के एक अज्ञात व्यक्ति ने 36 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान रेचन्ना पी. के रूप में हुई है. शिकायत मृतक के करीबी रिश्तेदार और फूल विक्रेता गिरीश एस. ने दर्ज कराई है. गिरीश को उनके दोस्त चंद्रशेखर उर्फ चंदू ने फोन कर बताया कि रेचन्ना की उसके घर के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात सूचना मिली.

इसके बाद करीब 12.19 बजे शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचा. वहां बेंगलुरु के केपी अग्रहारा पुलिस थाना क्षेत्र के भुवनेश्वरी नगर में, नंदन सर्कल के पास, रेचन्ना अपने घर के सामने पैसेज में खून से लथपथ मृत अवस्था में मिला. शुरुआती जांच में सामने आया है कि रेचन्ना के शरीर पर तेज हथियार से वार के निशान हैं. 

पुलिस के अनुसार, उसकी छाती के बाईं ओर और पीठ के बाईं ओर चाकू के गंभीर घाव पाए गए हैं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है. शिकायतकर्ता को आशंका है कि पुरानी दुश्मनी के चलते अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
