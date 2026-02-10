हिमाचल प्रदेश में जज से लाखों की धोखाधड़ी, पैसे डबल कराने का लालच पड़ा भारी

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ज्यूडिशियल ऑफिसर से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित को वादा किया गया मुनाफा नहीं मिला.

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में बताया गया है कि ज्यूडिशियल ऑफिसर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट स्कीम का विज्ञापन देखा था. इस स्कीम में कम समय में ज्यादा रिटर्न और इन्वेस्ट की गई रकम को लगभग डबल करने का दावा किया गया था. उस ऐड को देखने के बाद जज ने उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई.

इसके बाद ठगों ने उनसे संपर्क किया. आरोपियों ने खुद को एक नामी इन्वेस्टमेंट फर्म का प्रतिनिधि बताते हुए बातचीत शुरू कर दी. उनका भरोसा जीतने की कोशिश करने लगे. उन्होंने ज्यूडिशियल ऑफिसर को अलग-अलग किश्तों में कुल 6 लाख रुपए निवेश करने के लिए राजी कर लिया. इसके बाद जज रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश करने लगे.

इस पर आरोपियों ने भुगतान से साफ इनकार कर दिया. खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए ज्यूडिशियल ऑफिसर ने थाने में शिकायत की है. हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत FIR दर्ज की गई है. इस मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने अपील की कि बिना पूरी जांच और वेरिफिकेशन के किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा न लगाएं. साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी गई है.

