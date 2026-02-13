जिन्न, संबंध और 'धनवर्षा' का खौफनाक जाल! लड़कियों के शरीर को देखकर शिकार चुनता था पीरागढ़ी का तांत्रिक

दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल सुसाइड केस में बाहरी दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है. यह मामला अब केवल आत्महत्या का नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर तांत्रिक कमरुद्दीन की दरिंदगी और ठगी की खौफनाक दास्तान बन चुका है.

इस मामले में अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. बाहरी दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी तांत्रिक के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और मामले में हत्या, धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

डीसीपी के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी “तांत्रिक” को कार से उतरते हुए देखा गया है. पुलिस को कॉल मिलने से करीब आधा घंटा पहले वह गाड़ी छोड़कर निकल गया था. जब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची तो उसने गेट नहीं खोला और बच्चों की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया. बाद में 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया.

मोबाइल से मिले आपत्तिजनक फोटो

जांच में लक्ष्मी के मोबाइल से कई लड़कियों की तस्वीरें मिलीं, जिनमें वे यंत्र-तंत्र के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं. ये तस्वीरें अलग-अलग नंबरों से आती थीं और लक्ष्मी उन्हें आगे भेजती थी. पुलिस को कई पीड़ित मिले हैं, जिनसे बाबा ने “इलाज” और “धन वर्षा” के नाम पर पैसे ऐंठे. एक मीटिंग के 7 हजार रुपये तक वसूले जाते थे.

डीसीपी के अनुसार, बाबा लड़कियों से कहता था कि जिन्न आयेगा जो लड़कियों के साथ सेक्स करेगा ,लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा और जिन्न संबंध बना लेगा तब धनवर्षा होगी. वह खास फीचर्स वाली लड़कियों को चिन्हित कर दावा करता था कि उन्हीं पर धन बरसेगा.

एक केस में बाबा ने एक शख्स के पेट में हाथ डालकर किडनी से स्टोन निकाल दी और खून निकला लेकिन बाद में पता पड़ा कि बाबा ने हाथों में सिंदूर लगाया था ,खून नहीं था.

जांच में सामने आया कि सल्फास, नींद की गोलियां और कोल्ड ड्रिंक को लड्डू में मिलाया गया था. यह घातक मिश्रण था, जिससे पीड़ित कार से बाहर नहीं निकल सके. रणधीर, लक्ष्मी और शिव नरेश हत्या से एक दिन पहले भी बाबा के साथ गए थे, लेकिन 2 लाख रुपये न ले जाने पर उन्हें लौटा दिया गया था.

आठ हत्याओं का दावा

अब तक 8 हत्याओं के सबूत मिले हैं और आरोपी ने कई मामलों में संलिप्तता स्वीकार की है. वह तंत्र-मंत्र के दौरान लोगों के फोन फ्लाइट मोड पर करवा देता था. फिरोजाबाद में भी इस तरह की गतिविधियों के संकेत मिले हैं. आरोपी की कई संपत्तियों का भी पता चला है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और अन्य पीड़ितों की तलाश की जा रही है.



