प्यार, धोखा और कत्ल... केरल में दिल दहलाने वाली वारदात, बॉयफ्रेंड ने रची खौफनाक साजिश

केरल में एक 16 साल की किशोरी के साथ हैवानियत और उसकी बेरहमी से हत्या की वारदात ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है. रेलवे ट्रैक के पास मिले छात्रा के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा का हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि उसका सहपाठी और बॉयफ्रेंड ही है.

मलप्पुरम रेप-मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा, हिरासत में नाबालिग प्रेमी. (Photo: Representational)
केरल के मलप्पुरम जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया कि थोडियापलम में रेलवे ट्रैक के पास मिली 16 साल की लड़की की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके साथ पहले रेप किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पीड़िता के बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया है, जो नाबालिग है.

मलप्पुरम जिला पुलिस प्रमुख विश्वनाथ आर ने बताया कि पीड़िता गुरुवार को करवरकुंड इलाके से लापता हुई थी. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या के पीछे प्रेम संबंध और उससे जुड़े विवाद मुख्य कारण थे. आरोपी लड़के ने पुलिस को बताया कि उसे पीड़िता के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कथित रिश्ते का शक था. हालांकि, पुलिस इस दावे की गहराई से जांच कर रही है.

इस वारदात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जंगली इलाके में इस कृत्य को अंजाम दिया. पीड़िता और आरोपी गुरुवार दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच बस से उस सुनसान जगह पर पहुंचे थे. पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि छात्रा का गला घोंटने से पहले उसके दोनों हाथ बांध दिए गए थे. 

हैरानी की बात यह है कि हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी लड़का पास के ही एक घर में पानी मांगने गया था. इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व पेरिनथलमान्ना के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेंगे. पुलिस करवरकुंड से वंडूर तक के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. आरोपी के मोबाइल का विश्लेषण किया जा रहा है. 

पुलिस ने घटनास्थल से पीड़िता का स्कूल बैग भी बरामद किया है. आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे शनिवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि आमतौर पर नाबालिगों के मामलों में जहां सजा 7 साल से कम हो, FIR दर्ज नहीं होती, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज किया गया है. 

अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह तय करेगा कि आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं. मृतक लड़की और आरोपी एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनके परिवार उनके रिश्ते से वाकिफ थे. वारदात वाले दिन पीड़िता ने अपनी मां से बात भी की थी, लेकिन वह कॉल आरोपी के फोन से किया गया था. पुलिस इस मामले में तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता से इनकार कर रही है.

