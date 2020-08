आंध्र में कोरोना के 8601 नए केस, यूपी में 1.90 लाख के पार कुल आंकड़ा

देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है. सोमवार को आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के साढ़े आठ हजार के करीब नए मामले सामने आए. जबकि 24 घंटे में 86 नई मौतें दर्ज की गई हैं. आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 3.61 लाख केस हो गए हैं.



आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8601 कोरोना केस, 86 मौतें दर्ज की गई हैं. राज्य में अब तक हुई कुल मौतों की संख्या 3368 मौतें हो चुकी हैं.



8601 new #COVID19 positive cases and 86 deaths reported in Andhra Pradesh today. Total number of cases rise to 361712 and death toll is at 3368: State COVID nodal officer pic.twitter.com/ap9ZK592wT