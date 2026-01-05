scorecardresearch
 
US के एक्शन से फिर ग्लोबल टेंशन... अचानक चांदी ₹13000 महंगी, सोना 2400 रुपये उछला, New Rates

US Strikes Venezuela Impact: अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर लिए गए एक्शन का सीधा असर सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) पर देखने को मिला है. सप्ताह के पहले दिन चांदी 13000 रुपये से ज्यादा, जबकि सोना खुलते ही 2400 रुपये से ज्यादा उछल गया है.

वेनेजुएला पर अमेरिका के एक्शन के बाद सोना-चांदी की कीमतों में तगड़ी तेजी (Photo: Reuters)
सोना-चांदी की कीमतें बीते साल 2025 के आखिर में क्रैश (Gold-Silver Rate Crash) नजर आई थी, लेकिन अब नए साल (New Year 2026) में ये एक बार फिर उछाल मारती हुईं दिख रही हैं. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर ओपनिंग के साथ ही जहां चांदी की कीमत (Silver Price) 13000 रुपये से ज्यादा चढ़ गया, तो वहीं सोना भी पीछे नहीं दिखा, Gold Rate खुलते ही 2400 रुपये से अधिक बढ़ गया. अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर एक्शन से बढ़ी ग्लोबल टेंशन का सीधा असर सोना-चांदी की कीमतों पर देखने को मिला है.  

चांदी के भाव में 6000 रुपये की तेजी
एमसीएक्स पर सोमवार को वायदा कारोबार की शुरुआत होने पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव अचानक तूफानी रफ्तार (Silver Price Surge) से चढ़ने लगा. 1 Kg Silver Pirce बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 2,36,316 रुपये पर क्लोज हुआ था और सप्ताह के पहले दिन ये देखते ही देखते उछलकर 2,49,900 रुपये के लेवल पर जा पहुंचा. इस हिसाब से देखें, तो चांदी झटके में 13,484 रुपये महंगी हो गई.  

हाई से अभी भी इतनी सस्ती चांदी
सोमवार को आए जोरदार उछाल के बावजूद अभी भी चांदी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी नीचे कारोबार कर रही है. बता दें कि इस साल की शुरुआत में ये उछलकर 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंची थी. ऐसे में इस Silver High Lavel से तुलना करें, तो अभी भी एमसीएक्स पर वायदा चांदी 4,274 रुपये तक सस्ती है. 

सोना भी चांदी से कुछ कम नहीं
एक ओर चांदी जहां ताबड़तोड़ तेजी लेकर कारोबार करती हुई नजर आ रही है. तो वहीं सोना भी इससे कम नहीं है. MCX Gold Rate पर नजर डालें, तो बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन के मुकाबले ये 2439 रुपये उछल गया है. दरअसल, बीते शुक्रवार को 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 10 Gram 24 Karat Gold का रेट 1,35,761 रुपये पर बंद हुआ था, जो सोमवार को शुरुआती कारोबार में ही 1,38,200 रुपये के लेवल पर पहुंच गया. 

सोना-चांदी में तेजी का ये कारण? 
जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित ठिकाने की ओर भागने लगते हैं और इसके लिए सबसे सेफ हैवेन Gold-Silver को माना जाता है. आमतौर पर इस तरह की स्थिति में दोनों कीमती धातुओं की डिमांड बढ़ने के चलते इनके दाम में तगड़ी तेजी देखने को मिलती है. अब अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर लिए गए एक्शन (US Action On Venezuela) से ग्लोबल टेंशन में इजाफा हुआ है, तो अचानक सोना-चांदी भी महंगा हो गया है. 

पहले से थी दाम बढ़ने की आशंका
बता दें कि बीते दिनों जब अमेरिका ने वेनेुजुएला पर स्ट्राइक (US Strikes Venezuela) की थी तो उसी समय एक्सपर्ट्स सोना-चांदी की कीमतों पर इसके असर का अनुमान जाहिर करने लगे थे. बीते सप्ताह Ya वेल्‍थ के डायरेक्‍टर अनुज गुप्‍ता ने जानकारी देते हुए कहा था कि Venezuela पर अमेरिकी हमले से जियो-पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गई है, जिसका सोमवार को कमोडिटी मार्केट पर दिखाई देगा. इससे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होने वाली कीमती वस्‍तुओं के दाम में तगड़ा उछाल आ सकता है. उनका अनुमान था कि सोने, चांदी, तांबे, कच्‍चे तेल और गैसोलीन की शुरुआत तेजी के साथ ही होगी और ऐसा ही देखने को भी मिला है. 

गौरतलब है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के कई ठिकानों पर पहले हवाई हमले किए थे और फिर सैन्य अभियान के जरिए देश के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो (Nicolas Maduro) और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया. वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पाड्रीनो लोपेज ने दावा किया है कि US Attack ऑपरेशन ‘एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ में मादुरो की सुरक्षा टीम का बड़ा हिस्सा भी खत्म किया गया है. 

