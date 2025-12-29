Gold-Silver Price Crash: चांदी हुई क्रैश... तो सोना भी हुआ अचानक इतना सस्ता, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का ये रेट

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार की शुरुआत में दोनों कीमती धातुओं ने तेज छलांग लगाई, तो वहीं अचानक सोना-चांदी भर-भराकर टूटने लगे. चांदी का भाव ऐसे क्रैश (Silver Price Crash) हुआ कि पलक झपकते है अपने हाई से 21,500 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. वहीं सोना भी दिन के अपने हाई से करीब 2800 रुपये सस्ता (Gold Rate Crash) हो गया.

चांदी देखते ही देखते धड़ाम

सबसे पहले बात करते हैं चांदी की कीमत में आई तगड़ी गिरावट के बारे में, तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को MCX पर इसकी शुरुआत रोज की तरह तूफानी रही थी और इसने 2.54 लाख प्रति किलो का नया लाइफ टाइम हाई लेवल छू लिया. लेकिन इस हाई पर पहुंचने के बाद अचानक सिल्वर प्राइस क्रैश हो गया. कारोबार के दौरान चांदी सस्ती (Silver Cheaper) होकर 2,32,663 रुपये प्रति किलो पर आ गई यानी ये झटके में 21,511 रुपये तक फिसल गई.

MCX Gold रेट भी धड़ाम

जहां चांदी का प्राइस क्रैश हुआ, तो वहीं सोने का भाव भी कारोबार शुरू होने के बाद बदलता रहा. MCX पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 Karat Gold का रेट मामूली गिरावट के साथ खुला, लेकिन अगले ही पल ये तेज रफ्तार के साथ अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब 1,40,444 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. लेकिन जैसे ही चांदी फिसली, सोना भी बुरी तरह टूटने लगा और गिरकर 1,37,646 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.ऐसे में Gold Price अपने दिन के हाई लेवल से 2798 रुपये तक फिसला.

घरेलू बाजार में सोना-चांदी

न सिर्फ MCX Gold-Silver Rate में गिरावट देखने को मिली है, बल्कि घरेलू मार्केट में सोना-चांदी सोमवार को काफी सस्ता हो गया है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 24 कैरेट 10 ग्राम सोना अपने पिछले कारोबारी बंद की तुलना में तेजी के साथ 1,38,161 रुपये पर खुला था और बाजार बंद होने पर ये फिसलकर 1,36,781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. ऐसे में एक ही दिन में Gold Rate 1380 रुपये गिर गया.

वहीं चांदी का भाव देखें, तो इसने 2,43,483 रुपये पर कारोबार शुरू किया था और 2,35,440 रुपये पर बंद हुआ. इस हिसाब से 1 Kg Silver Price महज एक दिन में 8,043 रुपये कम हो गया.

क्वालिटी गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट गोल्ड 1,36,780 रुपये/10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 1,33,350 रुपये/10 ग्राम 20 कैरेट गोल्ड 1,21,740 रुपये/10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड 1,10,790 रुपये/10 ग्राम 14 कैरेट गोल्ड 88,220 रुपये/10 ग्राम

ध्यान रहे आईबीजेए की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले गोल्ड-सिल्वर रेट्स देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब सर्राफा दुकान पर आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो फिर इसके ऊपर तय 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिससे इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है.

