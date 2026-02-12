Silver Buying Tips: 1 किलो चांदी खरीदनी है, कब... कहां और कैसे खरीदें? मजेदार गणित

चांदी की कीमत (Silver Price) एक बार फिर रॉकेट की रफ्तार से भागती हुई नजर आ रही है. सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को इसकी गिरावट पर ब्रेक लगा और एक झटके में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 11000 रुपये से ज्यादा चढ़ गया. हालांकि, अभी भी चांदी का भाव अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी कम चल रहा है और अगर आप 1 Kg Silver खरीदना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कहां, कब और कैसे खरीदा जाए, तो फिर ये खबर आपके लिए है.

हम बता रहे हैं कि किस तरह से खरीदारी करने पर आपके पास 1 किलो चांदी भी होगी और कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद नुकसान भी नहीं होगा. स्ट्रेटजी के तहत चांदी की खरीदारी को आपको फायदा कराने वाली साबित हो सकती है.

MCX पर खरीदारी का ये तरीकी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX आपको एक साथ 1 किलो चांदी खरीदने का मौका देता है. हालांकि, यहां आपको फिजिकल सिल्वर नहीं, बल्कि सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होता है. इसके लिए ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट होना चाहिए और कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिवेशन (MCX सेगमेंट) जरूरी है. इसके साथ ही आपके खाते में पर्याप्त मार्जिन मनी भी चाहिए.

MCX पर अलग-अलग कॉन्ट्रैक्स के तहत अलग-अलग क्वांटिटी में चांदी की खरीद कर सकते हैं. कैटेगरी के अनुरूप देखें, तो Silver (Main) कॉन्ट्रैक्ट में 30 किलोग्राम, Silver Mini कॉन्ट्रैक्ट में 5 किलोग्राम चांदी खरीद सकते हैं. अगर आपको 1 किलोग्राम सिल्वर खरीदनी है, तो Silver Micro कॉन्ट्रैक्ट में जाना होगा. इस खरीद के लिए पूरा पैसे एकमुश्त नहीं देना होता है, बल्कि सिर्फ मार्जिन मनी देनी होती है, जो 10-20% होती है.

आप Zerodha, Angel One या अन्य किसी ब्रोकरेज ऐप के जरिए वायदा चांदी खरीदते हैं, यहां पर एक्सपायरी, लॉट, लिमिट सेट करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं. उदारहण के तौर पर समझें, तो एमसीएक्स पर बुधवार को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली 1 किलो चांदी का भाव 2.64 लाख रुपये पर पहुंच गया. अब इस रेट पर फ्यूचर गोल्ड की खरीदारी के लिए आपको इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए मार्जिन मनी करीब 26,400 से 52,800 रुपये देना होगा. ब्रोकरेज, एक्सचेंज व अन्य चार्ज ऑर्डर एक्सीक्यूट होने के बाद ब्लॉक अमाउंट से अलग फ्री बैलेंस में से ऑटोमैटिक कटते हैं.

Silver ETF बढ़िया ऑप्शन

एमसीएक्स सिल्वर खरीदने के अलावा, अभी सबसे आसान और बढ़िया ऑप्शन सिल्वर ईटीएफ (Silver ETF) खरीदना हो सकता है. हालांकि, इसमें निवेश एक खास स्ट्रेटजी के तहत करना फायदे का सौदा साबित होगा. इसके लिए आप 7,14,21,28 का रूल अपना सकते हैं, जिसका मतलब है कि हर महीने की इन तारीख को आप 5000 रुपये कीमत का Silver ETF खरीद लें. ऐसे में वर्तमान भाव के हिसाब से आप सालभर में 2.40 लाख रुपये की चांदी खरीद लेंगे, यानी 1 किलो के करीब. खास बात ये है कि ऐसे खरीदारी में चांदी की कीमत में आने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी नहीं होगा और कुल मिलाकर आप फायदे में ही रहेंगे.

फिजिकल चांदी खरीदने के लिए ये रूल

अब बात करते हैं फिजिकल सिल्वर खरीदने के लिए बेस्ट प्लान के बारे में, तो आप ज्वेलरी की जगह सिल्वर बार खरीदने को तरजीह दे सकते हैं. हालांकि, यहां भी एक ही बार में 1 किलो चांदी खरीदने के बजाय हर महीने 100 ग्राम खरीदते रहें, अगर ढाई लाख में अभी खरीदते हैं और जैसा कि कई एक्सपर्ट इसके 2 लाख तक टूटने का भी अनुमान लगा रहे हैं, तो आपको घाटा हो सकता है. ऐसे में गिरावट में भी कम कम मात्रा में खरीदते हुए आप 1 किलो चांदी अपने पास कर सकते हैं और इसकी कीमतें बढ़ने पर आप फायदे में रहेंगे.

