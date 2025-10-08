Sariya Rate Fall: सरिया हो गया और सस्ता, इन बड़े शहरों में सबसे कम रेट... ये है कारण

अगर आप अपना घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बिल्डिंग मैटेरियल्स के रेट कम हो जाएं. तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल सही मौका है. दरअसल, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले महंगे सामानों में शामिल और इस पर आने वाले खर्च में अहम रोल निभाने वाला सरिया सस्ता हो गया है. अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही इसमें धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिल रही है. देश के 10 बड़े शहर ऐसे हैं, जहां सरिया सबसे सस्ता मिल रहा है.

घर बनवाने में Sariya पर मोटा खर्च

घर बनवाने में सरिया का बड़ा रोल रहता है. जहां ये आपके सपने के आशियाने को मजबूती देता है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन खर्च में एक बड़ा हिस्सा इस पर लगता है. यही कारण है कि ये महंगे बिल्डिंग मैटेरियल्स में शामिल आइटम है. इसकी कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव सीधे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखने को मिलता है. फिलहाल की बात करें, तो अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही लगातार सस्ता हो रहा है. मतलब अगर आप इसे अभी खरीद कर रख लेते हैं, तो फिर घर बनवाने की लागत में कमी आने से आपकी जेब का पैसा बच सकता है.

अगर कारण की बात करें, तो कई राज्यों में हो रही बारिश को इसकी वजह माना जा सकता है. आमतौर पर इस मौसम निर्माण कार्य धीमा हो जाता है, कंक्रीट की मजबूती कम हो सकती है ऐसे में लोग हाउस कंस्ट्रक्शन प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं. इसका सीधा असर सरिया की बिक्री पर भी पड़ता है और ये कम हो जाती है.

Advertisement

सरिया की कीमतों में इतनी गिरावट (18% GST से पहले)

शहर (राज्य) 30 सितंबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन) 4 अक्टूबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन) रायपुर 39,300 रुपये 39,100 रुपये रायगढ़ 38,700 रुपये 38,600 रुपये मुज्जफरनगर 41,400 रुपये 41,200 रुपये भावनगर 44,500 रुपये 44,300 रुपये दुर्गापुर 39,200 रुपये 38,800 रुपये कोलकाता 39,700 रुपये 39,300 रुपये जयपुर 41,800 रुपये 41,600 रुपये राउरकेला 39,700 रुपये 39,600 रुपये

इसके अलावा अन्य शहरों में सरिया के ताजा रेट के बारे में बात करें, तो दिल्ली में ये 42,300 रुपये, हैदराबाद में 40,500 रुपये, चेन्नई में 44.000 रुपये, मुंबई में 43,000 रुपये, जालना में 43,000 रुपये और गोवा में 43,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन बिक रहा है.

ऐसे चेक कर सकते हैं अपने शहर का रेट

Sariya Price हर रोज बदलते हैं और आप अपने शहर की संशोधित कीमतों को घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाना होगा और इसमें TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

---- समाप्त ----