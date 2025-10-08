scorecardresearch
 

Sariya Rate Fall: सरिया हो गया और सस्ता, इन बड़े शहरों में सबसे कम रेट... ये है कारण

Sariya Price Fall: हाउस कंस्ट्रक्शन में सबसे महंगे बिल्डिंग मैटेरियल्स में शामिल सरिया की कीमतों में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और देश के कई शहरों में इसके दाम अक्टूबर की शुरुआत से ही गिर रहे हैं.

Advertisement
X
हाउस कंस्ट्रक्शन में सरिया पर होता है मोटा खर्च (Photo: Pexels)
हाउस कंस्ट्रक्शन में सरिया पर होता है मोटा खर्च (Photo: Pexels)

अगर आप अपना घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बिल्डिंग मैटेरियल्स के रेट कम हो जाएं. तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल सही मौका है. दरअसल, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले महंगे सामानों में शामिल और इस पर आने वाले खर्च में अहम रोल निभाने वाला सरिया सस्ता हो गया है. अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही इसमें धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिल रही है. देश के 10 बड़े शहर ऐसे हैं, जहां सरिया सबसे सस्ता मिल रहा है.

घर बनवाने में Sariya पर मोटा खर्च 
घर बनवाने में सरिया का बड़ा रोल रहता है. जहां ये आपके सपने के आशियाने को मजबूती देता है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन खर्च में एक बड़ा हिस्सा इस पर लगता है. यही कारण है कि ये महंगे बिल्डिंग मैटेरियल्स में शामिल आइटम है. इसकी कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव सीधे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखने को मिलता है. फिलहाल की बात करें, तो अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही लगातार सस्ता हो रहा है. मतलब अगर आप इसे अभी खरीद कर रख लेते हैं, तो फिर घर बनवाने की लागत में कमी आने से आपकी जेब का पैसा बच सकता है.

अगर कारण की बात करें, तो कई राज्यों में हो रही बारिश को इसकी वजह माना जा सकता है. आमतौर पर इस मौसम निर्माण कार्य धीमा हो जाता है, कंक्रीट की मजबूती कम हो सकती है ऐसे में लोग हाउस कंस्ट्रक्शन प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं. इसका सीधा असर सरिया की बिक्री पर भी पड़ता है और ये कम हो जाती है.

सम्बंधित ख़बरें

Sariya-Cement Price Fall
घर बनवाना है? GST कट से सीमेंट हुआ सस्ता, सरिया के दाम भी भर-भराकर गिरे 
House Construction
घर बनवाने जा रहे हैं? सरिया, सीमेंट और ईंट होने जा रहे इतने सस्‍ते... लाखों की होगी बचत! 
iron vs fibre grfp rebre
Fiber vs Iron Sariya: कितना सस्ता और कितना मजबूत? 
Sariya Rate Fall
दि‍ल्‍ली से जयपुर तक... अचानक गिरा सरिया का भाव, इतना हुआ सस्‍ता 
glass fibre bars made up of instead of metal
लोहे की जगह GFRP फाइबर सरिया क्यों बन रही है पहली पसंद? 
Advertisement

सरिया की कीमतों में इतनी गिरावट (18% GST से पहले)

शहर (राज्य) 30 सितंबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन) 4 अक्टूबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन)
रायपुर 39,300 रुपये  39,100 रुपये
रायगढ़ 38,700 रुपये 38,600 रुपये
मुज्जफरनगर 41,400 रुपये   41,200 रुपये
भावनगर 44,500 रुपये 44,300 रुपये
दुर्गापुर 39,200 रुपये 38,800 रुपये
कोलकाता 39,700 रुपये 39,300 रुपये
जयपुर 41,800 रुपये 41,600 रुपये
राउरकेला 39,700 रुपये 39,600 रुपये

इसके अलावा अन्य शहरों में सरिया के ताजा रेट के बारे में बात करें, तो दिल्ली में ये 42,300 रुपये, हैदराबाद में 40,500 रुपये, चेन्नई में 44.000 रुपये, मुंबई में 43,000 रुपये, जालना में 43,000 रुपये और गोवा में 43,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन बिक रहा है.  

ऐसे चेक कर सकते हैं अपने शहर का रेट
Sariya Price हर रोज बदलते हैं और आप अपने शहर की संशोधित कीमतों को घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाना होगा और इसमें TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement