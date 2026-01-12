Post Office की सुपरहिट स्कीम... सिर्फ एक बार लगाएं पैसा, फिर हर महीने ₹5500 की कमाई

अगर बात सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न की होती है, तो इस समय पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Post Office Small Saving Schemes) खासी पॉपुलर हैं. भारतीय डाक द्वारा बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक के लिए सरकारी योजनाएं (Govt Schemes) संचालित की जा रही हैं. इनमें से कुछ स्कीम्स तो हर महीने की नियमित कमाई भी पक्की करती हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद हर महीने पैसों की टेंशन भी खत्म की जा सकती है. ऐसी ही एक स्कीम है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme-MIS), जिसमें सिर्फ एक बार निवेश के बाद आप हर महीने 5500 रुपये की कमाई पक्की कर सकते हैं और इसपर सरकार की ओर से ब्याज भी जोरदार दिया जा रहा है.

हर महीने खाते में आएंगे पैसे

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Saving) करके उसे ऐसी जगह निवेश (Investment) करने का प्लान करता है, जिससे उसे अच्छी कमाई हो, वहीं कुछ नियमित इनकम पक्की करने के लिहाज से योजनाएं तलाशते हैं. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर Post Office MIS Scheme आपके लिए बिल्कुल सही है. इस स्कीम में हर महीने सिर्फ ब्याज से ही 5,500 रुपये की इनकम होने लगेगी. इसमें आपके द्वारा निवेश की गई राशि की सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है, मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ मंथली इनकम की गारंटी. पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में महज 1000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन कराया जा सकता है.

निवेश पर सरकार दे रही 7.40% का ब्याज

पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकता है. इसमें सिंगल और ज्वाइंट दोनों तरह के खाते खोले की सुविधा उपलब्ध हैं. अगर इसमें ज्वाइंट खाता खोलने का प्लान है, तो बता दें कि अधिकतम तीन वयस्क मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं. ब्याज की बात करें, तो फिर Post Office MIS Scheme में निवेश की गई रकम पर 7.40 फीसदी का ब्याज ऑफर किया जाता है. इसके लिए मैच्योरिटी पीरियड पांच साल का है.

वन-टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है MIS Scheme

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान (One Time Investment Plan) है. यानी आपको इसमें सिर्फ एक बार निवेश करना होता है और फिर आपको इसपर मिलने वाले ब्याज से हर महीने की कमाई होने लगती है. इस सरकारी स्कीम के तहत सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. वहीं अगर निवेशक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराता है, तो फिर अधिकतम 15 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. खाता ओपन कराने के अगले महीने से ही ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, जो मैच्योरिटी तक जारी रहता है.

हर महीने कैसे होगी 5500 रुपये की कमाई?

अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश के जरिए कैसे हर महीने 5500 रुपये की कमाई पक्की की जा सकती है. तो सका कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है. दरअसल, इतनी मंथली इनकम के लिए आपको सिंगल अकाउंट ओपन कराना होगा और इसमें तय मैक्सिमम राशि यानी एकमुश्त 9 लाख रुपये जमा करने होंगे. इस निवेश पर सरकार की ओर दिए जा रहे 7.4% सालाना ब्याज दर के हिसाब से देखें, तो हर महीने ब्याज से होने वाली कमाई (Monthly Income From Interest) 5500 रुपये की होगी.

ज्यादा कमाई के लिए आपको ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराना होगा और इसमें 15 लाख रुपये का निवेश करने पर आपकी मंथली इनकम बढ़कर 9,250 रुपये महीने होगी.

Post Office MIS की खात बातें

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ब्याज की राशि को मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर लेने का ऑप्शन मिलता है. हालांकि, इस स्कीम का पूरा लाभ लेने के लिए जरूरी है कि अकाउंट 5 साल की मैच्योरिटी से पहले बंद न कराया जाए. अगर ऐसा किया जाता है, तो फिर ये घाटे का सौदा हो सकता है. खाता खुलने के 1 से 3 साल के भीतर क्लोज कराने पर मूलधन का 2% कटेगा. अगर इसे तीन से पांच साल के बीच बंद कराया जाता है, तो 1% राशि कटेगी. इसके अलावा अगर मैच्योरिटी से पहले खाताधारक का निधन हो जाता है, तो फिर अकाउंट क्लोज किया जा सकता है और इसमें जमा राशि नॉमिनी की दी जाएगी और रिफंड तक का ब्याज मिलेगा.

नजदीकी पोस्ट ऑफिस से खुलवाएं खाता

पोस्ट ऑफिस की इस मंथली सेविंग स्कीम (Post Office Monthly Saving Scheme) में अकाउंट ओपन कराना बेहद ही आसान है. इसके लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं. यहां से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और KYC Form भरकर आपको अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ सब्मिट करना होता है.

