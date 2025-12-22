scorecardresearch
 
Post Office की कमाल स्कीम... एक बार लगाएं पैसे, फिर ब्याज से ही ₹2 लाख की कमाई

Post Office Best Scheme: सुरक्षित निवेश और धांसू रिटर्न के मामले में पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित योजनाओं की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. इसमें किए गए किसी भी छोटे-बड़े निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार लेती है.

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में गजब के फायदे (File Photo: ITG)
अगर आप निवेश (Investment) का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपके पैसा सुरक्षित रहने के साथ ही इस पर रिटर्न भी जोरदार हासिल हो, तो फिर इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित योजनाएं (Post Office Saving Schemes) आपके काम आ सकती हैं. इनमें किए गए निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है, यानी रिस्क-फ्री इन्वेस्टमेंट. हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम (Govt Scheme) के बारे में बता रहे हैं, जिसमें पैसे लगाकर आप सिर्फ ब्याज से ही 2 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. जी हां, ये गजब की योजना है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme), आइए जानते हैं इसके बारे में...

1 से 5 साल तक निवेश का ऑप्शन
Post Office Small Saving Schemes अपने धांसू रिटर्न के चलते खासी पॉपुलर हैं. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (PO TD Scheme) की बात करें, तो इसमें निवेशक अपनी सुविधा के हिसाब से एक साल, दो साल, तीन साल या फिर पांच साल के लिए एकमुश्त निवेश कर सकता है. अलग-अलग टैन्योर के लिए ओपन कराए गए अकाउंट पर सरकार की ओर से ब्याज भी अलग-अलग दिया जाता है. जैसे 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर 6.9%, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के निवेश पर 7.1% और 5 साल तक निवेश पर 7.5% का जबर्दस्त ब्याज मिलता है. 

ऐसे होगी सिर्फ ब्याज से 2 लाख की कमाई 
अब बताते हैं कि कैसे इस सरकारी स्कीम में निवेश के जरिए सिर्फ ब्याज से ही दो लाख रुपये से ज्यादा की कमाई की जा सकती है. तो इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है और आपको अधिकतम 5 साल तक के लिए एक मुश्त पैसा निवेश करना होगा. PO TD Calculator के जरिए गणना करें, तो फिर अगर आप अपने खाते में पांच साल के लिए 4.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो फिर इस अवधि में 7.5 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर कुल 6,52,477 रुपये मिलेंगे. 

खास बात ये है कि मैच्योरिटी पर आपके हाथ में आने वाले इस रकम में 2,02,477 रुपये का सिर्फ ब्याज ही होगा. वहीं अगर आप महज 2.5 लाख रुपये का निवेश पांच साल के लिए Post Office Time Deposit Scheme में करते हैं, तो भी आपको सीधे 1,12,487 रुपये की कमाई हो जाएगी. 

निवेश के हिसाब से मिलता है फायदा
निवेशक के पास अपनी सुवधि के हिसाब से टैन्योर और रकम तय करने का ऑप्शन होता है और जैसा कि बताया निवेश और रकम के आधार पर ही इसमें ब्याज दिया जाता है. अगर आप सिर्फ 3 साल में 2 लाख रुपये की Interest Income करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस अवधि के लिए 10 लाख रुपये का निवेश करना होगा. ऐसे में तीन साल के लिए तय 7.1% की दर के हिसाब से आपको मिलने वाला ब्याज 2,35,075 रुपये होगा और कुल फंड 12,35,075 रुपये हो जाएगा. 

Tax बेनेफिट भी मिलेगा
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में न सिर्फ ताबड़तोड़ ब्याज के जरिए कमाई होती है, बल्कि इसमें निवेश के और भी कई फायदे मिलते हैं. सबसे बड़ी बात कि इसे टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. जी हां इस सरकारी स्कीम में आयकर विभाग एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत निवेशकों को Tax Benefits दिए जाते हैं. इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है और इसमें सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट खुलवाने की सुविधा भी है. इस स्कीम में आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं यानी इसमें मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है. आप जितना अधिक निवेश करेंगे, फायदा भी उतना ही होगा. 

हर तीन महीने में ब्याज दरें बदलती हैं!
जहां एक ओर पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित सेविंग स्कीम्स में निवेश पर सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है, तो वहीं इनकी ब्याज दरें भी सरकार तिमाही आधार पर संशोधित करती है. जी हां, Post Office Schemes Interest Rates हर तीन महीने में समीक्षा के बाद बदले जाते हैं. फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इन्हें लेकर निर्णय किया जाता है. 

---- समाप्त ----
