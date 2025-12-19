Post Office की धमाल स्कीम... ₹12500 जमा करें, फिर ऐसे मिलेंगे 40 लाख रुपये

अगर आप अपनी कमाई में से एक हिस्सा बचाकर ऐसी जगह पर निवेश (Investment) करना चाहते हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और रिटर्न भी जोरदार मिले, तो फिर ये खबर आपके लिए है. इस मामले में पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित बचत योजनाएं (Post Office Saving Schemes) खासी पॉपुलर हैं और मोटा रिटर्न देती हैं. बात करें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की, जो उन निवेशकों में सबसे लोकप्रिय है, जो कम रिस्‍क वाले टैक्‍स फ्री इन्वेस्टमेंट रिटर्न के बारे में सोचते हैं. सरकार की ओर से इसमें निवेश पर 7 फीसदी से ज्यादा का ब्याज ऑफर किया जाता है.

सरकार दे रही निवेश पर 7.1% का ब्याज

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश पर सरकार की ओर से 7.1% सालाना टैक्स फ्री ब्याज ऑफर किया जाता है, जो इसकी पॉपुलैरिटी में अहम रोल निभाता है. खास बात ये है कि ये सरकारी स्कीम (Govt Scheme) हाई टैक्‍स ब्रैकेट वाले निवेशकों के लिए भी फायदेमंद है. PPF Investment में 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ भी मिलता है, यह EEE (छूट-छूट-छूट) दावा करती है, जिसका सीधा मतलब है कि आपके द्वारा स्कीम में किया गया योगदान भी Tax Free है, इसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री है और साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री रहेगी.

इस स्कीम का ये है लॉक-इन-पीरियड

Post Office PPF Scheme के लॉक-इन-पीरियड की बात करें, तो ये 15 साल का है. इसमें न्यूनतम 500 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है. PPF Scheme में एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम 1.50 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश किया जा सकता है. एक और खास बात, जो इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में सहायक है, वो ये है कि 15 साल के लॉकइन पीरियड के बाद भी अगर आप निवेश जारी रखते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर पांच साल के लिए इसे बढ़ा सकते हैं.

40 लाख रुपये जमा करने का गणित

अब जान लीजिए कि कैसे आप 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड में आप में आप इस सरकारी स्कीम में निवेश के जरिए 40 लाख रुपये से ज्यादा जुटा सकते हैं. इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है और हर वित्त वर्ष में अगर आप इसमें अधिकतम लिमिट यानी 1.5 लाख रुपये का सालाना निवेश करते हैं, तो फिर आपको हर महीने अपने मंथली इनकम में से 12,500 रुपये बचाने होंगे और 15 साल तक नियमित इस राशि की बचत करते हुए इसे पीपीएफ खाते में जमा करना होगा. अब सरकार द्वारा इस स्कीम पर दिए जाने वाले 7.1 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब गणना करें, तो आपके द्वारा 15 साल में कुल जमा रकम 22,50,000 रुपये होगी, जबकि इस पर ब्याज 18,18,209 रुपये मिलेगा. ऐसे में मैच्योरिटी के बाद आपको जो रकम मिलेगी, वो 40,68,209 रुपये हो जाएगी.

Loan समेत निवेशकों को ये सुविधा भी मिलेगी

PPF Scheme के तहत अकाउंट किसी भी नजदीकी डाकघर (Post Office) या बैंक में खुलवाया जा सकता है. इसमें निवेश पर Loan की सुविधा भी दी जाती है और शुरुआती निवेश वाले वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है. इसके अलावा अन्य PPF Benefits के बारे में बात करें, तो खाता ओपन कराने के 5 साल के बाद खाते इससे निकासी की सुविधा भी मिल जाती है.

