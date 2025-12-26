₹20 लाख लोन दे रही सरकार, अपना बिजनेस शुरू करना है... तो फटाफट ऐसे करें अप्लाई

क्या आप कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं और बजट की परेशानी आ रही है. तो फिर नो-टेंशन, क्योंकि केंद्र सरकार (Central Govt) इसमें आपकी मदद कर सकती है. दरअसल, सरकारी स्कीम (Govt Scheme) पीएम मुद्रा योजना (PM Mudra Yojna) के तहत आप बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद पा सकते हैं और वो भी 20 लाख रुपये तक.

लाभार्थियों को ज्यादा फायदा देने के मकसद से बजट में इसके तहत मिलने वाले लोन की लिमिट को अलग कैटेगरी के तहत दोगुना करने का ऐलान किया गया था. सबसे खास बात ये है कि सरकार की ओर से दिया जाने वाला ये PM Mudra Loan है. आइए समझते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में विस्तार से...

10 नहीं अब 20 लाख तक मिलता है Loan

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा FY2024-25 के बजट भाषण के दौरान पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना मतलब 20 लाख रुपये करने का ऐलान किया था. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मुद्रा लोन की लिमिट इससे पहले 10 लाख रुपये तक थी. इस संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसे देखें तो योजना में तरुण प्लस की नई कैटेगरी को जोड़ा गया था.

2015 से अब तक इतना लोन बांटा

PM Mudra Yojana को मोदी सरकार द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया था और इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए पेश किया गया था, जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. Business Startup के लिए इस मुद्रा योजना में देश का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है. एक बात का ध्यान रहे कि यह लोन नॉन-कॉरपोरेट और नॉन-एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाता है. इस सरकारी योजना के तहत अप्रैल 2025 तक 52.37 करोड़ लोन के जरिए 33.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक का Loan वितरित किया जा चुका था.

4 कैटेगरी में मिलता है ये कर्ज

पीएम मुद्रा स्कीम के तहत सरकार चार कैटेगरी में लोन देती है. इसमें पहली है शिशु लोन, दूसरी किशोर लोन और तीसरी तरुण लोन और चौथी तरण प्लस लोन है.

शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपये तक का लोन बिजनेस के लिए.

किशोर लोन के तहत 50000 से 5 लाख रुपये तक का लोन.

तरण लोन के तहत आवेदन पर 5 लाख से 10 लाख का लोन.

तरुण प्लस लोन के तहत 10 लाख रुपये से 20 लाख तक का लोन.

गौरतलब है कि 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के Loan उन आवेदकों को उपलब्ध होता है, जो इससे पहले तरुण कैटेगरी के तहत लिए गए लोन को सफलता पूर्वक चुका दिया हो.

सरकार की इस योजना के बारे में खास बात ये है कि अगर आप शिशु लोन लेते हैं तो फिर इसके लिए आवेदन करने पर किसी भी तरह की कोई गारंटी या गारंटर हीं देना होता है. इसके अलावा इसका कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं है. इस सरकारी लोन की ब्याज दरों के बारे में बात करें, तो ये एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक, ये EBLR से 3.25% ज्यादा या आमतौर पर 9 से 12 फीसदी तक है.

Loan के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?

PM Mudra Loan के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है. अगर आप इस सरकारी लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फिर ध्यान रहे कि आपकी कोई भी बैंक डिफॉल्ट हिस्ट्री न हो. अगर बात करें, इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में, तो आधार कार्ड (Aadhar Card), पैन कार्ड ( Pan Card), निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, एक बिजनेस प्लान, KYC डॉक्यूमेंट और इनकम प्रूफ होना जरूरी है.

कहां-कहां कर सकते हैं अप्लाई?

मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके लिए ऑललाइन आवेदन की सुविधा भी दी जाती है. इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप https://www.mudra.org.in/ पर जा सकते हैं.

