scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

इधर PM मोदी का ऐलान, उधर तूफानी रैली... भारत-EU डील से शेयर बाजार ने अचानक मारी पलटी

Stock Market Updates: वैसे लगातार कई दिन से शेयर बाजार गिर रहे थे, जिसके बाद एक रिकवरी की उम्मीद की जा रही थी, मंगलवार को भारत-EU ट्रेड डील ने थोड़ा सेंटीमेंट सुधारने का काम किया है. जिससे बाजार में अचानक तेजी देखने को मिली.

Advertisement
X
EU डील से भारतीय शेयर बाजार को मिला भरोसे का संकेत (Photo: Getty)
EU डील से भारतीय शेयर बाजार को मिला भरोसे का संकेत (Photo: Getty)

भारत- EU के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये केवल ट्रेड डील नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत भी है.

मंगलवार दोपहर 2 बजे दोनों देशों के बीच डील को लेकर सार्वजनिक तौर पर ऐलान हुआ, उसके बाद शेयर बाजार ने पलटी मार दी, एक तरह से शेयर बाजार को ये डील पसंद आई. क्योंकि सुबह से ही शेयर बाजार में उथल-पुथल का माहौल था, लेकिन डील पर मोहर लगते ही शेयर बाजार में अचानक तेजी देखने को मिली. 

अचानक बाजार में तेजी  

सम्बंधित ख़बरें

India-EU ट्रेड डील से क्‍या है डर? शराब बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट
YES Securities said equity mutual MF cash holdings has eased to around 5 per cent from FY25 and nine-month FY26 averages of about 5.2 per cent and 5.4 per cent respectively.
India-EU डील से इन शेयरों पर संकट? आज बिखर गए... अब आगे क्‍या होगा
Nearly three years ago, Adani Group stocks took a heavy blow after the US-based short seller Hindenburg Research accusing India's Adani Group of stock manipulation, accounting fraud & more
75% चढ़ सकता है अडानी का ये स्‍टॉक, कमजोर नतीजों के बाद भी खरीदने की सलाह
Stock Market
शेयर बाजार की बदली-बदली चाल, तेज क्रैश के बाद उछला और फिर धड़ाम
Normal trading across all major segments, including equities and derivatives, will resume on the next working day, Friday, January 16, 2026.
बाजार में 'एक का दम', 5 दिन में कराई ₹12000Cr की कमाई, RIL-TCS सब पीछे

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 81857 अंक पर बंद हुआ. निफ्टी 126.75 अंक चढ़कर 25,175 अंक पर बंद हुआ. एक समय निफ्टी गिरकर 24,932.55 तक पहुंच गया था, यानी अपने लो से निफ्टी 250 अंक चढ़ गया. निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26,373.20 अंक है. 

जानकार इस डील को बाजार के सेंटीमेंट से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि यह डील भारत-EU व्यापार संबंधों को मजबूती देता है और भविष्य में निर्यात के अवसर को खोलता है.

Advertisement

डील पर मोहर के बाद यूरोपीय कारों पर टैरिफ कटौती की उम्मीद के मद्देनजर भारत के बड़े ऑटो कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है. महिंद्रा & महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) और अन्य ऑटो कंपनियों के शेयर 3 से 5 फीसदी तक गिर गए. जानकार बता रहे हैं कि इस डील से निवेशकों को लगता है कि कम टैरिफ से यूरोपीय कार कंपनियों को भारत में आने वाले वर्षों में लाभ मिलेगा, और भारतीय ऑटो कंपनियां दबाव महसूस कर सकती हैं. 

कुछ स्टॉक्स ने मजबूत रैली दिखाई
डील के पॉजीटिव सिग्नल के तौर कुछ स्टॉक्स में दिखाई दिए. उन कंपनियों के शेयर में तेजी का माहौल रहा, जिनका EU के साथ मजबूत व्यापार है. उदाहरण के लिए, Apex Frozen Foods जैसे एक्सोर्ट वाली कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला है, और यह European बाजार में बेहतर पहुंच की उम्मीद से ऊपर आए हैं. 

जानकार मानते हैं कि India-EU ट्रेड डील से शेयर बाजार (Share Market) में बहुत बड़ी रैली नहीं आने वाली है, क्योंकि यह 2027 से लागू होने वाला समझौता है. इसलिए इसका असर धीरे-धीरे और सेक्टर-विशेष रूप से आएगा. वहीं, विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली और रुपये की कमजोरी जैसे अन्य कारक भी बाजार पर दबाव बना रहे हैं. लेकिन इस हफ्ते के पहले दिन बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ.

Advertisement

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement