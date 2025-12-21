59 साल के हुए राजीव बजाज... Pulsar की दहाड़, Chetak की वापसी में बड़ा रोल!

21 दिसंबर को भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के उस चेहरे का जन्मदिन है, जिसने बजाज ऑटो को स्कूटर युग से निकालकर ग्लोबल मोटरसाइकिल पावरहाउस बना दिया है. बात हो रही है राजीव बजाज की, जो 21 दिसंबर 2025 को 59 साल के हो गए. राजीव बजाज Bajaj Auto के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं, आज के दौर पर भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिने जाते हैं.

राजीव बजाज का जन्म 21 दिसंबर 1966 को पुणे में हुआ था. इन्होंने University of Pune से Mechanical Engineering में स्नातक किया. फिर विदेश पढ़ने चले गए. यूके के University of Warwick से मैन्यूफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की.

20 साल से बजाज ऑटो की कमान

राजीव बजाज साल 2005 से बजाज ऑटो के एमडी हैं. उन्होंने जब कंपनी की कमान संभाली, तब बजाज की पहचान सिर्फ स्कूटर निर्माता के तौर पर थी. लेकिन राजीव बजाज बदलते भारत की नब्ज पहचानने में माहिर हैं. उन्होंने युवा भारत की जरूरतों को 20 साल पहले ही भांप लिया था. इसी कड़ी में उनका पहला प्रयोग Pulsar थी. यह सिर्फ एक बाइक नहीं थी, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए पावर और स्टाइल की सिंबल बन गई. Pulsar ने बजाज को नई पहचान दी और कंपनी ने बाइक सेगमेंट में मजबूती से झंडा गाड़ दिया.

जहां युवाओं में Pulsar को लेकर क्रेज है, वहीं Chetak की वापसी की राह भी राजीव बजाज ने ही तैयार की. कभी भारत की सड़कों पर राज करने वाला चेतक स्कूटर वक्त के साथ गायब हो गया था. लेकिन राजीव बजाज ने इसे सिर्फ ब्रांड नहीं, बल्कि विरासत माना. उन्होंने चेतक को Electric Avatar में दोबारा लॉन्च किया. आज Chetak EV बजाज की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रणनीति का अहम हिस्सा है.

पल्सर को दिलाई पहचान

राजीव बजाज की लीडरशिप की खास बात ये है कि आज Bajaj Auto टू-व्हीलर एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल है. जहां तक उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की बात है, तो राजीव बजाज की नेटवर्थ करीब 6 अरब डॉलर (लगभग 50 हजार करोड़ रुपये) के आसपास आंकी जाती है.

जबकि बजाज ग्रुप का बिजनेस इम्पायर 7.13 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है. जिसमें ऑटो, फ़ाइनेंस, इंश्योरेंस और अन्य बिजनेस शामिल हैं. वहीं अलग-अलग कंपनियों के मार्केट कैप को मिलाकर देखें तो बजाज ग्रुप का वैल्यूवेएशन 10 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है, जिसमें बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस सबसे बड़े प्लेयर्स हैं.

इस बीच Bajaj Group अब अपने 100 साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है. 1926 में शुरू हुआ यह ग्रुप स्वतंत्र भारत के औद्योगिक इतिहास का साक्षी रहा है. जमनालाल बजाज से शुरू हुई यह यात्रा आज राजीव बजाज के नेतृत्व में नई सदी की चुनौतियों और अवसरों की ओर बढ़ रही है. ऑटोमोबाइल, फाइनेंस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लगभग हर सेक्टर में बजाज समूह अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुका है.

