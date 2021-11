दिल्ली में रहने वाले युवक ने NFT से 9 महीने में कमाए 7 करोड़

दिल्ली के रहने वाले आर्टिस्ट अृमत पाल सिंह ने करीब 9 महीने में ही 7 करोड़ 42 लाख रुपये ($1 million) की कमाई कर ली. अमृत की इस चौंका देने वाली कमाई के पीछे जो चीज है, वह है NFT. यानी nonfungible tokens. 32 साल के अमृत ने फरवरी में ही अपना पहला एनएफटी बनाया था. अमृत 9 साल से डिजाइनर और Illustrator के तौर पर काम कर रहे हैं.

आर्ट का एनएफटी बनाकर बेचने की सलाह अमृत के दोस्त ने उन्हें दी थी. फिर उनके NFT की बोलियां लगनी शुरू हो गईं. अमृत ने मलाला यूसुफजई, स्टीव जॉब्स जैसे कई लोगों के कार्टून और 3-डी पोर्ट्रेट बनाए. अमृत का कहना है कि ज्यादातर उन्होंने उन लोगों के पोर्ट्रेट बनाए जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है. हर NFT की कीमत अलग अलग थी. (यहां पढ़ें- क्या होता है NFT)

Extremely excited to share Toy Rooms, a collection of iconic rooms illustrated in quarantine. It's one of the first collections to drop on Foundation. All nine Toy Rooms are listed right now and available for a bid. Please spread the word! ♥️ → https://t.co/xOct7dzolk pic.twitter.com/ChFwQvtNZQ

एक टॉय फेस को 4706 डॉलर में बेचा

सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक टॉय फेस एनएफटी को उन्होंने 4,706 डॉलर में बेचा. अमृत ने बताया कि टॉय एनएफटी के अलावा उन्होंने टॉय रूम नाम का प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया. जिसमें 3-डी चित्रों का एक संग्रह था. जिसमें अलादीन की एक गुफा वाली एनएफटी भी शामिल है. Foundation और SuperRare जैसे मार्केटप्लेस पर अमृत के एनएफटी को खरीदा जा सकता है.

NFT Throwback: Women In Space Toy Faces, Dropped all four of them together on 7th April 2021. I was highly nervous since I never dropped four artworks together. Back in those days, you weren't supposed to do that. Luckily they all found collectors soon. pic.twitter.com/bedlmvujfk