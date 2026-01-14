पेंटहाउस या विला लग्जरी घर खरीदने से पहले जान लें ये 5 बड़े अंतर

भारत में लग्जरी रियल एस्टेट का बाजार तेजी से बदल रहा है. अब लोग केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक 'एक्सपीरियंस' खरीदना चाहते हैं. जब बात सबसे प्रीमियम घरों की आती है, तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं पेंटहाउस (Penthouse) और विला (Villa)।अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में इनकी लाइफस्टाइल, लागत और कानूनी पहलुओं में जमीन-आसमान का अंतर है.

और पढ़ें

पेंटहाउस क्या होता है?

पेंटहाउस की संरचना पूरी इमारत के अन्य फ्लैटों से अलग होती है. इसमें अक्सर 'सेटबैक' (Setback) का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि घर की बाहरी दीवारें मुख्य ढांचे से थोड़ी पीछे हटकर बनाई जाती हैं. इस खाली जगह का उपयोग निजी छत, स्काई-गार्डन या इन्फिनिटी पूल के रूप में किया जाता है, जो शहर की भीड़भाड़ के बीच आपको खुले आसमान और ताजी हवा का एहसास कराता है. यहां रहने का सबसे बड़ा तकनीकी फायदा शोर-शराबे से मुक्ति है. चूंकि ऊपर कोई पड़ोसी नहीं होता, इसलिए पैरों की आहट या फर्नीचर खिसकने जैसी आवाजों का दखल पूरी तरह खत्म हो जाता है.

यह भी पढ़ें: 2BHK या 3BHK? 2026 में कहां निवेश करने पर मिलेगा मोटा मुनाफा, जानें पूरा गणित

क्या होता है विला?

Advertisement

विला एक स्वतंत्र और आलीशान निजी घर होता है, जो अपनी निजी जमीन पर बना होता है और किसी अन्य इमारत से दीवार साझा नहीं करता, इसमें मालिक को पूर्ण गोपनीयता के साथ अपना निजी गार्डन, पार्किंग और भविष्य में निर्माण में बदलाव करने की पूरी आजादी मिलती है. जहां फ्लैट्स में केवल रहने की जगह मिलती है, वहीं विला एक विस्तृत 'प्लॉट' पर बना होता है जो जमीन के पूर्ण मालिकाना हक के साथ आता है.

पेंटहाउस बनाम विला

लग्जरी रियल एस्टेट की दुनिया में पेंटहाउस और विला दो ऐसे विकल्प हैं, जो अमीरी और खास जीवनशैली का प्रतीक माने जाते हैं. हालांकि ये दोनों ही प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर एक खरीदार के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है. जहां पेंटहाउस 'आसमान को छूने' जैसा एहसास देता है, वहीं विला 'अपनी जमीन' पर स्वतंत्र जीवन जीने की आजादी देता है.

यह भी पढ़ें: मुंबई या गुड़गांव 1 करोड़ में कहां मिलेगा बड़ा घर, खरीदने से पहले जान लें ये सच

पेंटहाउस और विला के बीच सबसे पहला चुनाव स्थान और परिवेश के आधार पर होता है. पेंटहाउस आमतौर पर शहर के बीचों-बीच, पॉश इलाकों की बहुमंजिला इमारतों की सबसे ऊपरी मंजिल पर होते हैं. यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहरी जीवन की भागदौड़ के बीच ऊंचाई से शानदार स्काईलाइन और शहर की रोशनी का आनंद लेना चाहते हैं. इसके विपरीत, विला अक्सर शहर के बाहरी शांत इलाकों या सबअर्ब्स में स्थित होते हैं. यहां आपको मिट्टी और जमीन से जुड़ाव महसूस होता है और शोर-शराबे की जगह हरियाली और सुकून मिलता है.

Advertisement

सुरक्षा और साझा सुविधाएं

सुरक्षा के लिहाज से पेंटहाउस को अक्सर ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि यहां आपको 'गेटेड कम्युनिटी' का लाभ मिलता है. 24 घंटे सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी और फायर सेफ्टी जैसे इंतजामों की जिम्मेदारी बिल्डिंग सोसायटी की होती है. साथ ही, जिम और क्लब हाउस जैसी सुविधाएं साझा होती हैं. दूसरी ओर, एक स्वतंत्र विला में सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होती है. हालांकि, विला में आपको स्विमिंग पूल से लेकर गार्डन तक सब कुछ निजी मिलता है, जबकि पेंटहाउस में निजी पूल तभी मिलता है जब वह अल्ट्रा-लग्जरी कैटेगरी का हो.

यह भी पढ़ें: 2026 में घर खरीदना कितना अलग होगा? रियल एस्टेट के ये 'गेम-चेंजर' बदलाव जान लीजिए

मेंटेनेंस और अतिरिक्त खर्चे

आर्थिक मोर्चे पर देखें तो दोनों ही विकल्पों में मेंटेनेंस का खर्च काफी अधिक होता है, लेकिन इनके स्वरूप अलग हैं. पेंटहाउस के लिए आपको भारी मासिक 'सोसायटी मेंटेनेंस' देना पड़ता है, क्योंकि सबसे ऊपरी मंजिल तक पानी पहुंचाने, लिफ्ट के रख-रखाव और कॉमन एरिया की सफाई का खर्च ज्यादा होता है. विला में आमतौर पर कोई मंथली फिक्स्ड चार्ज नहीं होता लेकिन पूरे घर के ढांचे की मरम्मत, पेंट, गार्डन की देखभाल और सुरक्षाकर्मियों का वेतन पूरी तरह से आपकी जेब पर निर्भर करता है, जो लंबे समय में काफी महंगा हो सकता है.

Advertisement

प्राइवेसी बनाम अलगाव की चुनौती

प्राइवेसी के मामले में दोनों ही घर बेहतरीन हैं, लेकिन इनके एहसास में फर्क है. पेंटहाउस में आप बिल्डिंग के अन्य लोगों के साथ रहकर भी सबसे अलग होते हैं. ऊपर कोई पड़ोसी न होने से आप छत के शोर से मुक्त रहते हैं. वहीं, विला आपको पूर्ण गोपनीयता तो देता है, लेकिन शहर के मुख्य केंद्रों से दूर होने के कारण कई बार यह 'अलगाव' जैसा महसूस करा सकता है. पेंटहाउस में आप समुदाय का हिस्सा बने रहते हैं, जबकि विला एक निजी किले जैसा अनुभव देता है.

कानूनी रूप से विला खरीदना अधिक सरल और सीधा निवेश माना जाता है क्योंकि यहां पूरी जमीन और उसके ऊपर का निर्माण पूरी तरह से आपका होता है. भविष्य में आप उसे तोड़कर दोबारा बना सकते हैं. या ढांचा बदल सकते हैं. पेंटहाउस में स्थिति थोड़ी अलग होती है. यहां आपके पास जमीन का एक हिस्सा होता है जिसे तकनीकी भाषा में अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड (UDS) कहते हैं. इसका मतलब है कि आप पूरी बिल्डिंग की जमीन के एक निश्चित हिस्से के मालिक हैं, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से बिल्डिंग के ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते.

यह भी पढ़ें: जितेंद्र और तुषार कपूर की मेगा रियल एस्टेट डील, ₹559 करोड़ में बेची मुंबई की प्रॉपर्टी

Advertisement

---- समाप्त ----