मुंबई या गुड़गांव 1 करोड़ में कहां मिलेगा बड़ा घर, खरीदने से पहले जान लें ये सच

भारत में लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि एक इमोशनल फैसला भी होता है और जब बजट 1 करोड़ रुपये का हो, तो अक्सर खरीदार दो बड़े शहरों के बीच उलझ जाते हैं. 'सपनों का शहर' मुंबई और 'मिलेनियम सिटी' गुड़गांव दोनों के बीच अगर चुनाव करना हो तो अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. हालांकि दोनों ही शहर शानदार अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन ₹1 करोड़ की कीमत में मिलने वाली सुख-सुविधाओं और स्पेस के मामले में जमीन-आसमान का अंतर है.

मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं. ₹1 करोड़ के बजट में मुंबई के पश्चिमी उपनगरों जैसे कांदिवली, बोरीवली या दहिसर में आपको बमुश्किल 450 से 550 वर्ग फुट का एक छोटा 2 BHK या एक आरामदायक 1 BHK मिल पाएगा. इसके विपरीत, गुड़गांव के 'न्यू गुड़गांव' या सोहना रोड जैसे उभरते इलाकों में इसी बजट में आप 1100 से 1300 वर्ग फुट का एक आलीशान 2 BHK या 3 BHK घर खरीद सकते हैं. गुरुग्राम में आपको मुंबई के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा जगह मिलती है.

लग्जरी और सुविधाएं आलीशान लाइफस्टाइल का पैमाना

अगर हम 'आलीशान' शब्द की बात करें, तो गुड़गांव यहां बाजी मार लेता है. 1 करोड़ के बजट में यहां की गेटेड कम्युनिटीज में आपको बड़े पार्क, विशाल स्विमिंग पूल, जिम और हरियाली के बीच रहने का मौका मिलता है. मुंबई में इस बजट में मिलने वाले प्रोजेक्ट्स अक्सर 'स्टैंडअलोन' टावर होते हैं, जहां ओपन स्पेस और गार्डन की भारी कमी होती है. गुरुग्राम की सोसायटियां 'रिजॉर्ट लाइफस्टाइल' की तरह डिजाइन की जाती हैं, जो मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों में मिलना मुश्किल है.

घर की भव्यता के इतर अगर हम शहर की कनेक्टिविटी की बात करें, तो मुंबई आज भी से आगे है. मुंबई की लोकल ट्रेनें और अब तेजी से विस्तार लेती मेट्रो लाइनें आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचाती हैं. मुंबई में 1 करोड़ का घर छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन वह अक्सर मुख्य परिवहन केंद्रों के पास होता है. वहीं, गुरुगाम में शानदार घर तो मिल जाएगा, लेकिन वहां सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण आपको अपने निजी वाहन पर निर्भर रहना पड़ता है.

इकोनॉमिक्स और रेंटल रिटर्न

निवेश के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों शहरों में काफी अंतर है. Anarock और PropEquity की रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई में रेंटल यील्ड (Rental Yield) स्थिर है और यहां प्रॉपर्टी कभी खाली नहीं रहती. लेकिन अगर हम वैल्यू एप्रिसिएशन की बात करें, तो गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे इलाकों ने पिछले दो वर्षों में 15% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है. लंबी अवधि के मुनाफे के लिए गुड़गांव एक हॉटस्पॉट बना हुआ है.

वैसे फैसला आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है. अगर आप 'मिलेनियम लाइफस्टाइल' चाहते हैं, जहां घर बड़ा हो, बालकनी में बैठने की जगह हो और सोसायटियां आलीशान हों, तो गुरुग्राम आपका गंतव्य है. लेकिन, अगर आपकी प्राथमिकता काम के पास रहना, बेहतरीन कनेक्टिविटी और एक ऐसे शहर में निवेश करना है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, तो मुंबई का कॉम्पैक्ट घर भी एक स्मार्ट चॉइस है.



