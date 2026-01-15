scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

अरबों की दौलत और रहने को किराए का घर! आलीशान बंगले बेच कहां रहते हैं मस्क

एक तरफ $700 अरब की बेहिसाब अमीरी और दूसरी तरफ 400 स्क्वायर फीट का एक किराए का कमरा! आलीशान महलों का मोह त्याग कर मस्क आखिर किस मिशन के लिए खुद को 'बेघर' कर चुके हैं.

Advertisement
X
दुनिया के सबसे अमीर शख्स का कहां है ठिकाना (Photo-ITG)
दुनिया के सबसे अमीर शख्स का कहां है ठिकाना (Photo-ITG)

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) की दौलत किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है. साल 2026 की शुरुआत में ही उनकी कुल संपत्ति 683 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) के मुताबिक मस्क के नेटवर्थ में 42.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. 

जब भी मस्क की इस बेहिसाब अमीरी की चर्चा होती है, तो लोगों के जहन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर इतनी संपत्ति का मालिक रहता कहां होगा? उनका घर कितना आलीशान होगा? लेकिन मस्क के मामले में हकीकत किसी हॉलीवुड फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं है.

करीब छह साल पहले, साल 2020 में एलन मस्क ने एक ट्वीट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था. उन्होंने ऐलान किया था कि वह अपनी सभी भौतिक संपत्तियां और घर बेच देंगे और उनके पास "अपना कोई घर नहीं होगा". मस्क ने इस वादे को निभाया भी, उन्होंने कैलिफोर्निया स्थित अपने सात आलीशान बंगलों को करीब 175 मिलियन डॉलर (लगभग 1,450 करोड़ रुपये) में बेच दिया. इनमें बेल-एयर स्थित वह मशहूर हवेली भी शामिल थी, जिसमें 7 बेडरूम और 13 बाथरूम थे.

सम्बंधित ख़बरें

Top Billionaires Networth
Billionaires Networth Fall: अचानक दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में सुनामी, लेकिन एलन मस्क पर पैसों की बारिश
Elon Musk Crisis Solver
नासा बार-बार फेल क्यों हो रहा? मस्क बन रहे संकटमोचक
Grok, Elon Musk
'GrokAI कमांड देने पर फोटो बनाता है... ', बिकिनी प्रॉम्प्ट विवाद पर बोले मस्क
X Grok Ai
'बिकिनी' प्रॉम्प्ट पर फेल हुआ मस्क का Grok, दूसरे एआई टूल्स से कैसे पिछड़ा
Iran पर Trump का Tariff Attack: 25% के पीछे क्या वजह?
Advertisement

यह भी पढ़ें: नवाबों का शहर बना प्रॉपर्टी का 'किंग'? क्यों बड़े-बड़े डेवलपर्स लगा रहे हैं लखनऊ पर दांव

किराए के $50,000 वाले घर में बसेरा

दुनिया के सबसे अमीर शख्स अब टेक्सास के बोका चिका (Boca Chica) में ज्यादातर वक्त बिताते हैं, जो उनके स्पेसएक्स (SpaceX) के स्टारबेस लॉन्च साइट के पास है. मस्क ने खुद स्वीकार किया है कि उनका प्राथमिक निवास अब 400 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा फोल्डेबल घर है. इसकी कीमत महज 50,000 डॉलर (करीब 42 लाख रुपये) है. यह एक स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा है जिसे ट्रक के पीछे लादकर कहीं भी ले जाया जा सकता है. मस्क इसे खुद नहीं खरीदते, बल्कि उन्होंने इसे अपनी ही कंपनी स्पेसएक्स से किराए पर लिया है.

हालांकि, मस्क खुद को बेघर और सादगी पसंद बताते हैं, लेकिन हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ने एक नया खुलासा किया है. खबरों के मुताबिक, मस्क ने टेक्सास के ऑस्टिन (Austin) में गुपचुप तरीके से करीब 35 मिलियन डॉलर (लगभग 295 करोड़ रुपये) का एक विशाल 'कंपाउंड' तैयार किया है. रिपोर्ट्स का दावा है कि मस्क ने एक साथ दो बड़ी हवेलियां खरीदी हैं ताकि उनके बच्चे और उनकी माएं एक ही परिसर में रह सकें. हालांकि मस्क ने कभी भी औपचारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं बोला.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Billionaires Networth Fall: अचानक दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में सुनामी, लेकिन एलन मस्क पर पैसों की बारिश

मस्क का रियल एस्टेट से दूर भागना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति है. मस्क का मानना है कि संपत्तियां इंसान को बांधती हैं. वे अपनी पूरी पूंजी का उपयोग स्पेसएक्स के माध्यम से मानवता को बहु-ग्रहीय (Multi-planetary) बनाने के सपने में लगाना चाहते हैं, उनके लिए आलीशान घर 'ध्यान भटकाने' वाली वस्तुएं हैं.

मस्क का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो

मस्क के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में सबसे दिलचस्प संपत्ति हॉलीवुड अभिनेता जीन वाइल्डर का पुराना घर था. लगभग 2,800 स्क्वायर फुट में फैले इस घर में 5 बेडरूम और 4 बाथरूम थे. जब मस्क ने अपनी संपत्तियां बेचने का फैसला किया, तो उन्होंने यह ऐतिहासिक घर वापस वाइल्डर के परिवार को ही $7 मिलियन में बेच दिया. हालांकि, मस्क ने इसके लिए एक भावुक शर्त रखी कि इस घर को कभी तोड़ा नहीं जाएगा और न ही इसकी ऐतिहासिक पहचान को मिटाया जाएगा.

लॉस एंजिल्स के सबसे महंगे इलाके बेल-एयर में मस्क के पास चार अलग-अलग घर थे, जो एक-दूसरे के बेहद करीब स्थित थे. इनमें से तीन तो एक ही सड़क पर थे. इन संपत्तियों में 1954 में बना एक विंटेज घर और एक आधुनिक अधूरा विला भी शामिल था. मस्क ने इन चारों संपत्तियों को एक साथ $62.5 मिलियन (लगभग 525 करोड़ रुपये) में 'आर्या ग्रुप' के डेवलपर आर्डी तवंगारियन को बेच दिया. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: जितेंद्र और तुषार कपूर की मेगा रियल एस्टेट डील, ₹559 करोड़ में बेची मुंबई की प्रॉपर्टी

मस्क द्वारा बेची गई सबसे महंगी और भव्य संपत्ति कैलिफोर्निया के हिल्सबोरो में स्थित 'गिनेकोर्ट' (Guignécourt) हवेली थी. 16,000 स्क्वायर फुट में फैली यह मेडिटेरेनियन स्टाइल की हवेली 47 एकड़ जमीन पर बनी थी. इसमें सोने की नक्काशी वाला 20 फुट ऊंचा 'बॉलरूम', चमड़े की दीवारों वाली एक लाइब्रेरी और अपना खुद का जलाशय भी था. साल 2021 में मस्क ने इस शाही महल जैसी हवेली को $40.8 मिलियन (लगभग 340 करोड़ रुपये) में बेचकर अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को पूरी तरह समाप्त कर दिया था.

इन सभी आलीशान संपत्तियों को छोड़ने के बाद मस्क टेक्सास के बोका चिका में एक बेहद साधारण घर में रहने चले गए.  $50,000 (करीब 42 लाख रुपये) की कीमत वाला यह घर एक स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा है, जहां मस्क एक साधारण लकड़ी की मेज पर बैठकर दुनिया और अंतरिक्ष के भविष्य से जुड़े बड़े फैसले लेते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement