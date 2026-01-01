अहमदाबाद का 'साइंस सिटी' क्यों है निवेश के लिए बेस्ट? घर खरीदने पर मिलेगा जबरदस्त मुनाफा!

अहमदाबाद का रियल एस्टेट बाजार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है, और इस बदलाव का सबसे चमकता हुआ सितारा साइंस सिटी (Science City) इलाका है. यह क्षेत्र न केवल अपनी वैज्ञानिक पहचान के लिए जाना जाता है, बल्कि अब यह शहर के सबसे पसंदीदा आवासीय पॉकेट्स में से एक बन चुका है.

साइंस सिटी अब केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक प्राइम रेजिडेंशियल एड्रेस बन गया है. यहां के नियोजित विकास और चौड़ी सड़कों ने इसे भीड़भाड़ वाले पुराने शहर से अलग एक शांत और आधुनिक पहचान दी है.

साइंस सिटी की सबसे बड़ी खूबी इसका सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण है, यहां न केवल रहने के लिए बेहतरीन अपार्टमेंट्स उपलब्ध हैं, बल्कि व्यावसायिक केंद्रों से निकटता के कारण कामकाजी पेशेवरों के लिए भी यह एक आदर्श स्थान है. अहमदाबाद में फ्लैट खरीदने की इच्छा रखने वाले लोग अब साइंस सिटी को केवल एक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल के रूप में देख रहे हैं. बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और विकसित हो रहे कमर्शियल स्पेस ने यहां की प्रॉपर्टी वैल्यू में लगातार इजाफा किया है.

साइंस सिटी में प्रॉपर्टी की दरें

ये इलाका निवेशकों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है. खरीदार अब किसी भी फ्लैट को शॉर्टलिस्ट करने से पहले प्रति वर्ग फुट की दर, रेंटल यील्ड और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के बीच के अंतर की बारीकी से तुलना करते हैं. इस क्षेत्र में निवेश की बढ़ती रुचि का मुख्य कारण यहां का सुनियोजित विकास और भविष्य में मिलने वाला शानदार रिटर्न है.

मैजिकब्रिक्स के मुताबिक साइंस सिटी में प्रॉपर्टी की औसत दर फिलहाल ₹9,000 से ₹10,500 प्रति वर्ग फुट के आसपास बनी है. हालांकि, अलग-अलग बजट के हिसाब से यहां कई विकल्प मौजूद हैं. किफायती सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स, जो मुख्य सड़कों से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, उनकी दरें ₹4,300 से ₹5,500 प्रति वर्ग फुट के बीच रहती हैं. वहीं दूसरी ओर, मुख्य मार्ग पर स्थित प्रीमियम टॉवर और हाई-एंड यूनिट्स, जहां क्लब हाउस और बड़े लेआउट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलती हैं, उनकी कीमतें ₹20,000 प्रति वर्ग फुट से भी ऊपर तक चली जाती हैं.

रेंटल मार्केट यानी किराये के बाजार में भी साइंस सिटी काफी मजबूत स्थिति में है. यहां सामान्य फर्नीचर वाले एक साधारण 2 BHK अपार्टमेंट का मासिक किराया आमतौर पर ₹22,000 से ₹27,000 के बीच होता है. अगर आप पूरी तरह से सुसज्जित (Fully Furnished) और आधुनिक सुविधाओं वाले 2 BHK या 3 BHK प्रीमियम यूनिट्स की तलाश में हैं, तो इनका किराया टॉवर की लोकेशन और वहां से दिखने वाले व्यू के आधार पर ₹30,000 से ₹35,000 प्रति माह तक पहुंच सकता है, इसके अलावा, पास के इलाकों में स्वतंत्र घर और विला के विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनका किराया ₹35,000 से शुरू होकर प्लॉट के आकार और सुविधाओं के अनुसार बढ़ता जाता है.

