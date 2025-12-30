अचानक इस बड़ी कंपनी के CFO ने दिया इस्तीफा, शेयर भी बुरी तरह टूटा

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) की पैरेंट कंपनी इटरनल का शेयर (Eternal Share) मंगलवार को तगड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है. अपनी ओपनिंग के साथ ही ये स्टॉक 3 फीसदी से ज्यादा फिसल गया. इस शेयर में बड़ी गिरावट कंपनी की सब्सिडियरी बिल्किंट (Blinkit) से जुड़ी आई एक खबर के बाद देखने को मिली है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) ने इस्तीफा दे दिया है.

और पढ़ें

Blinkit CFO ने दिया इस्तीफा

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट के सीएफओ विपिन कपूरिया के कंपनी छोड़ने (Blinkit CFO Vipin Kapooria Resign) की खबरों का असर इसकी पैरेंट कंपनी के शेयर पर देखने को मिला है. कपूरिया ने ब्लिंकिट में अपनी पारी बीते सितंबर 2024 को शुरू की थी और उन्हें अभी एक साल से कुछ अधिक समय ही हुआ था और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है.

अभी नए नाम का ऐलान नहीं

विपिन कपूरिया के इस्तीफे के बाद अब तक इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है कि Blinkit में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर उनकी जगह अब कौन काबिज होगा. गौरतलब है कि जोमैटो की सब्सिडियरी ब्लिंकिट में शामिल होने से पहले Vipin Kapooria ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) में लंबा समय बिताया था. यहां पर वे बिजनेस फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट थे.

Advertisement

इस्तीफे की खबर से फिसला शेयर

Blinkit CFO Resign की खबर आने के बाद अचानक इसकी पैरेंट कंपनी Eternal का शेयर भर-भराकर टूटने लगा. बीते कारोबारी दिन सोमवार को इटरनल शेयर 283 रुपये पर क्लोज हुआ था और मंगलवार को ये 282.50 रुपये पर ओपन हुआ. इसके बाद ये तेजी से फिसला खबर लिखे जाने तक 2.65 फीसदी के आस-पास टूटकर ये 275.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

5 महीने के निचले स्तर पर शेयर

मंगलवार को जोमैटो शेयर में आई गिरावट के बाद इसका प्राइस बीते पांच महीने के निचले स्तर पर आ गया. बता दें कि शेयर में गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी फिसला है. Eternal Market Cap फिसलकर 2.51 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. इस शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 368.45 रुपये है, जबकि इसका लो-लेवल 209.86 रुपये है.

गौरतलब है कि आज Blinkit के नाम से फेमस क्विक कॉमर्स कंपनी का पहले Grofers नाम था और इसकी शुरुआत साल 2013 में की गई थी. इसके बाद दिसंबर 2021 में इस कंपनी का नाम बदलकर ब्लिंकिट किया गया था. नाम चेंज होने के कुछ समय बाद जून 2022 में Zomato ने Blinkit का अधिग्रहण किया था और ये डील 4447 करोड़ रुपये में हुई थी.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----