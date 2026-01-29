रविवार, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आगामी बजट पेश करने जा रही हैं. इससे पहले ही शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है. सेंसेक्स 570 अंक गिरकर 81770 पर करोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 156 अंक गिरकर 25186 पर था. निफ्टी बैंक में भी 168 अंकों की गिरावट आई है.
BSE सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 7 शेयरों में ही तेजी आई है, जबकि बाकी 23 शेयर तेजी से गिरे हैं. मारुति, बीईएल और इंडिगो जैसे शेयरों में 3 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है. एल एंड टी, टाटा स्टील और एनटीपीसी में करीब 2 फीसदी की उछाल है. ऑटो, एफएमजीसी, हेल्थकेयर, फार्मा, आईटी और प्राइवेट बैंक सेक्टर्स में भारी दबाव दिखाई दे रहा है.
आज क्यों आई शेयर बाजार में गिरावट?
इन शेयरों में आई तगड़ी गिरावट
हेरिटेज के शेयरों में 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है. फाइव स्टार बिजनेज 5.55 फीसदी गिर गया है. इसके अलावा, वैभव ग्लोबल में 5 फीसदी, रिलायंस पावर में 3 फीसदी, सैजिलिटी इंडिया के शेयरों में 3 फीसदी, मोतिलाल ओसवाल फाइनेंस में 5 फीसदी और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है.
निवेशकों को भारी नुकसान
बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी दबाव दिखाई दे रहा है, जिस कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो भी डाउन हुए हैं. बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन बुधवार को 459 लाख करोड़ के ऊपर बंद हुआ था, लेकिन गुरुवार को यह 457 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है यानी कि निवेशकों की वैल्यूवेशन 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हुई है.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)