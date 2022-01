Tata Family की कहानी पर बन रही Web Series, दिखेगा 200 साल का इतिहास

टाटा समूह (Tata Group) आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक है. जमशेदजी (Jamsetji Nusserwanji Tata) ने मात्र 21 हजार रुपये से जिस टाटा समूह को शुरू किया था, आज उसकी कंपनियों का टर्नओवर (Tata Group Turnover) कई लाख करोड़ रुपये में है. करीब 200 साल के इस सफर में उद्यमिता की कई प्रेरक कहानियां शामिल हैं. जल्दी ही टाटा परिवार (Tata Family) की ये कहानियां ओटीटी पर दिखने वाली हैं. इस सफर के ऊपर एक प्रोडक्शन हाउस ने वेब सीरिज (Web Series) बनाने की तैयारी की है.

गिरीश कुबेर की इस किताब पर बन रही सीरिज

बिजनेस से जुड़ी कहानियों को स्क्रीन पर लाने में माहिर प्रोडक्शन हाउस Almighty Motion Picture यह तैयारी कर रही है. कंपनी ने हाल ही में टाटा परिवार पर सीनियर जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर (Girish Kuber) की किताब के राइट्स को खरीदा है. कुबेर की किताब 'The Tatas: How a family built a Business and a Nation' में टाटा परिवार के 200 साल के इतिहास की जानकारी दी गई है.

शुरू हो चुका है रिसर्च और लेखन

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, Almighty Motion Picture की प्रभलीन कौर संधु ने इस बात की पुष्टि की है. बकौल संधु, टाटा परिवार पर बन रही सीरिज के 3 सीजन होंगे. इस सीरिज के लिए प्रोडक्शन टीम ने रिसर्च का काम शुरू कर दिया है. सीरिज की पटकथा लिखी जा रही है. इसकी शूटिंग अगले 6-7 महीने में शुरू हो सकती है. रतन टाटा (Ratan Tata) समेत अन्य कैरेक्टर के लिए कास्टिंग की तलाश पटकथा तैयार होने के बाद की जाएगी. इसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

नेशन बिल्डिंग में योगदान पर भी फोकस

रिपोर्ट में संधु के हवाले से बताया गया है कि प्रस्तावित सीरिज कुबेर की किताब के दायरे में रहेगी. इसमें सिर्फ रतन टाटा के रोल पर ही फोकस नहीं किया जाएगा. टाटा फैमिली के इतिहास के पुराने नायकों की यात्रा भी सीरिज में दिखाई जाएगी. टाटा परिवार ने कैसे इतना बड़ा कारोबारी साम्राज्य तैयार किया, सीरिज सिर्फ इस एंगल पर फोकस नहीं करेगी, बल्कि इसमें यह भी दिखाया जाएगा कि टाटा परिवार ने नेशन बिल्डिंग में किस तरह से योगदान दिया है.

यस बैंक, फ्लिपकार्ट पर भी बन रही सीरिज

Almighty Motion Picture यस बैंक के फेल होने की कहानी पर भी सीरिज बना रही है. इसके लिए Furquan Moharkan की किताब The Banker Who Crushed His Diamonds के Rights खरीदे लिए गए हैं. इसके अलावा यह प्रोडक्शन हाउस फ्लिपकार्ट की कहानी Big Billion Startup पर भी सीरिज बनाने की तैयारी में है.