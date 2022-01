Air India के स्वागत में टाटा ग्रुप का ये संदेश, ‘Excited to take off with you!’

टाटा ग्रुप (Tata Group) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एअर इंडिया का स्वागत करते हुए लिखा, ‘Excited to take off with you!’ (एअर इंडिया के साथ उड़ान भरने के लिए उत्साहित!’) इसी के साथ एअर इंडिया की एक खूबसूरत पोस्ट को रीट्वीट भी किया है.

Excited to take off with you! 😊 #AirIndiaOnBoard https://t.co/t1HEGKTwlE

— Tata Group (@TataCompanies) January 27, 2022

टाटा समूह के पास जाने पर एअर इंडिया (Air India) ने भी एक खूबसूरत पोस्ट लिखी है. इसके हिसाब से ‘टाटा ग्रुप के हिस्से के रूप में एअर इंडिया के लिए अब ब्रांड न्यू चैप्टर खुल रहा है. एक्सीलेंस की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए अब दो आइकॉनिक नाम साथ आए हैं. अपने देश की सेवा के साझा मिशन और हमारी बहुमूल्य विरासत को लेकर साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं. टाटा कंपनी का स्वागत!

चेयरमैन ने कर्मचारियों को कहा ‘वेलकम’

इसी के साथ टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कंपनी के कर्मचारियों का वेलकम किया. उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि ‘एअर इंडिया को टाटा ग्रुप में वापस शामिल करने को लेकर हम उत्साहित हैं. हम इसे एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं एअर इंडिया के सभी कर्मचारियों का हमारे समूह में स्वागत करता हूं और आपके साथ मिलकर आगे काम करने को लेकर उत्साहित हूं.’

Message from our Chairman N. Chandrasekaran welcoming @airindiain back. #AirIndiaOnboard #ThisIsTata pic.twitter.com/5AmQRMTXWL

— Tata Group (@TataCompanies) January 27, 2022

वित्त मंत्री से की मुलाकात

इसी के साथ चंद्रशेखरन की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की गई है. उन्होंने वित्त मंत्री को एअर इंडिया का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक होने की बधाई भी दी. इससे पहले शाम में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद एअर इंडिया का हैंडओवर टाटा समूह को पूरा होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई. कंपनी के हैंडल से चंद्रशेखरन के एअर इंडिया के ऑफिस जाने की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं.

Tata Sons Chairman N. Chandrasekaran called on Honourable Finance Minister @nsitharaman today. He thanked her for the successful closure of the Air India transaction. pic.twitter.com/jDX8iyrOWn

— Tata Group (@TataCompanies) January 27, 2022

#FlyAI : Air India Limited, Air India Express & AISATS (AI stake) have become part of the Tata Group today.



Senior Officials of @TataCompanies , @SecyDIPAM and @MoCA_GoI met at Airlines House New Delhi. pic.twitter.com/HA4aEkVwWX

— Air India (@airindiain) January 27, 2022

— Tata Group (@TataCompanies) January 27, 2022

ये भी पढ़ें: