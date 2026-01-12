Vibrant Gujarat 2026: 'वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं,' गुजरात को लेकर मुकेश अंबानी के 5 बड़े ऐलान

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात में निवेश को लेकर बड़ा ऐलान किया है, उन्होनें कहा कि रिलायंस के लिए गुजरात सिर्फ एक स्थान नहीं है. गुजरात हमारे लिए शरीर, हृदय और आत्मा है. गुजरात की तरक्की में रिलायंस अपना हरसंभव योगदान देगा.

दरअसल, रविवार को राजकोट में आयोजित Vibrant Gujarat Regional Summit 2026 में मुकेश अंबानी ने सबसे पहले गुजरात की धरती को नमन किया, उन्होंने कहा, 'मेरे पूज्य पिता धीरुभाई अंबानी सौराष्ट्र की धरती के पुत्र थे.' इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, और मुकेश अंबानी ने मंच से उनकी जमकर तारीफ की.

मुकेश अंबानी ने कहा कि पीएम मोदी अगले 50 वर्षों और उससे भी आगे के लिए भारत की दिशा को नया आकार दिया है. इतिहास में मोदी काल को याद किया जाएगा, कैसे उन्होंने संभावनाओं को हकीकत में बदलकर देश को वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर किया. उन्होंने कहा कि पहली बार यह कार्यक्रम राजकोट में हो रहा है, और हकीकत में राजकोट गुजरात का एक राजा शहर है.

RIL प्रमुख ने खजाना खोलते हुए पीएम मोदी की मौजूदगी में गुजरात के लिए अगले 5 वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया. इस निवेश से बड़े पैमाने पर गुजरात में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. नए उद्योग लगाए जाएंगे. कुछ मिलाकर मुकेश अंबानी ने गुजरात को लेकर 5 बड़े ऐलान किए. जिसमें पहला ऐलान 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश का रहा.

दूसरा ऐलान- ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्ट हब बनेगा जामनगर

उन्होंने कहा कि जामनगर में हम दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन उर्वरक, विमानन ईंधन और समुद्री ईंधन शामिल हैं. ये केवल भविष्य के उद्योग नहीं हैं, बल्कि भारत के समृद्ध कल की नींव है. कभी हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट के लिए पहचाना जाने वाला जामनगर अब भारत का सबसे बड़ा Green Energy Export Hub बनने जा रहा है.

तीसरा ऐलान- सोलर प्रोजेक्ट पर फोकस

अंबानी ने कहा कि कच्छ में मल्टी-गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट से 24×7 स्वच्छ बिजली उपलब्ध होगी. यह प्रोजेक्ट भारत के Renewable Energy Mission को नई ताकत देगा और गुजरात को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा.

चौथा ऐलान- गुजरात को भारत का AI हब बनाएंगे

जामनगर में भारत का सबसे बड़ा AI-रेडी डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका एक ही लक्ष्य है, हर भारतीय के लिए सस्ती AI. इसके लिए जियो एक जन-केंद्रित इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जो भारत में बना होगा. इसके अलावा सौराष्ट्र के जामनगर में एक विश्वस्तरीय अस्पताल खोलने का भी मुकेश अंबानी ने ऐलान किया.

पांचवां ऐलान- ओलंपिक सफल कराने में सहयोग

इसके साथ ही रिलायंस फाउंडेशन 2036 Olympics in Ahmedabad के सपने को साकार करने में गुजरात सरकार के साथ खड़ा रहेगा. नारणपुरा के Veer Savarkar Multi-Sports Complex का प्रबंधन भी रिलायंस करेगा. जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी और भारत के भविष्य के चैंपियनों के प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा.

वैश्विक हालात और भू-राजनीतिक तनाव का जिक्र करते हुए अंबानी ने कहा कि भारत बाहरी संकटों से सुरक्षित है. उन्होंने कहा, 'भारत के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि हमारे पास एक अजेय सुरक्षा दीवार है नरेंद्र भाई मोदी.

