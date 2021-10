Vegetable Price Hike : टमाटर हुआ 'लाल', भिंडी, आलू, प्याज, धनिया के दाम भी बढ़े, सब्जियों पर महंगाई की ये है वजह

Vegetable Price Hike in India: राजधानी दिल्‍ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब्जियों के दामों में भयंकर वृद्धि देखने को मिल रही है. कीमतों में बढ़ोतरी होलसेल मार्केट से लेकर रिटेल मार्केट तक है. टमाटर पर सबसे अधिक महंगाई की मार है. पेट्रोल-डीजल के भाव में बढ़ोतरी का असर अब लोगों की रसोई पर भी नजर आ रहा है.

सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर गाजीपुर मंडी में मौजूद एक दुकानदार ने कहा, ‘होलसेल बाजार में टमाटर अब 60 रुपये है, बारिश का असर टमाटर पर भी पड़ा है, टमाटर कम आ रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसका असर सब्जियों के दाम पर भी नजर आ रहा है’.

Delhi: Vegetable prices soar in the national capital.



